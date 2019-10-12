Başkan Kazım Kurt Odunpazarı Kent Konseyi'ni ziyaret etti

12.10.2019 12:36

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, yeniden Odunpazarı Kent Konseyi (OKK) Başkanı seçilen İsmail Kumru ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.



OKK Binasında gerçekleşen ziyarette Başkan Kurt, yeniden seçilen OKK Başkanı İsmail Kumru'yu tebrik etti. Başkan Kurt yaptığı konuşmasında; "Odunpazarı Belediyesi sivilleşmeyi önemseyen bir belediye. Bununda bir ayağı kent konseyleri. Kent Konseylerinde Türkiye'nin sorunlarını tartışacak ortamda oluşturabiliriz. Bu sistem Eskişehir'de oturmuş durumda. Biz gerçekleştirdiğimiz bütün etkinliklerde demokratik kitle örgütlerinin belirleyici olmasından yanayız. Demokratik kitle örgütleri, kentin sorunlarına yabancı kalmamalı, kenarda kalmamalı ve bu sorunların çözümü için çaba harcamalı, yönlendirici olmalı. Bunu yaparken de doğrular noktasında birbirimizi ikna etmeliyiz. Bütün toplumu kucaklayan bir kent konseyi yaratmalıyız. Ben yeni dönemde çok daha iyi işler yapacağımıza inanıyorum" dedi.



Başkan Kurt'un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren OKK Başkanı İsmail Kumru, Başkan Kurt'a OKK'ye verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. Başkan Kurt'un Odunpazarı Kent Konseyine hiçbir zaman siyasi bir bakış açısı ile yaklaşmadığını dile getiren Kumru, "Kazım Kurt, Odunpazarı Kent Konseyine her zaman objektif yaklaştı. Yeni dönemde Odunpazarı Belediyesi başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları ile çalışmaya devam edeceğiz". - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA