Başkan Kazım Kurt, artan Korona virüs vakalarını değerlendirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Kazım Kurt, artan Korona virüs vakalarını değerlendirdi

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, normalleşme sürecinin ardından artan Korona virüs vakaları ile ilgili açıklama yaptı.

Başkan Kazım Kurt, artan Korona virüs vakalarını değerlendirdi
16.06.2020 13:09 | Son Güncelleme: 16.06.2020 13:12

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, normalleşme sürecinin ardından artan Korona virüs vakaları ile ilgili açıklama yaptı.

Başkan Kazım Kurt normalleşe sürecinin ardından Korona virüs vaka sayılarının artmasıyla ilgili soruları cevaplayarak, önemli açıklamalarda bulundu. Vaka sayıların tekrar 1500'lerin üzerine çıktığına dikkat çeken Başkan Kurt, bu artışın hayra alamet olmadığını vurguladı. "Önce sağlık, önce insan" diyen Başkan Kurt, siyasi iktidarı ise "Siz önce insan demezseniz, önce ekonomi, önce siyaset önce para mantığı ile bakarsanız, öyle olur maalesef. Türkiye'de, Türkiye'yi yöneten anlayış, önce AVM'leri açtı ve o baskıya direnemedi" sözleri ile eleştirdi.

Odunpazarı Belediyesi olarak Korona virüs ile mücadelelerinin büyük bir güçle ve gayretle devam ettiğini belirten Başkan Kurt, sokağa çıkma kısıtlamalarının ve alınan önlemlerin gevşetilmesi ile beraber Korona virüs vakalarında ciddi anlamda artış yaşandığına dikkat çekti. Bu artışın hayra alamet olmadığının altını çizen Başkan Kurt, "Bu nedenle bütün hemşerilerimizin maskesiz çıkmamaya, zorunlu olmadıkça çıkmamaya gayret etmesi gerekiyor. Kendimizi, kendimiz koruyacağız. Maske takarak ve mesafeyi mutlaka koruyarak, virüsün yayılmasına engel olacağız. Rakamlar, 1000'in altına düşmüştü. Ama şimdi görüyoruz ki, bin 500'lerin üzerine çıktı. Bu bin 500'ler demek, yüzde 50 oranında bir artış demek. Burada herkesin, üstüne düşen görevleri yerine getirmesi gerekiyor. Eskişehir'de de

rakamların çok farklı olduğunu sanmıyorum. O nedenle mesafeyi koruyarak, maskesiz ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamak gerekir. Bu virüs tamamen yok oluncaya kadar, herkesin daha sabırlı olması gerekir, otobüse binerken, park ve bahçede gezerken, çarşıda alışveriş yaparken kendi önlemlerimizi kendimiz alalım" dedi.

"Normalleşmeyi biz yanlış anladık"

Normalleşme sürecinin erken başlayıp başlamadığına dair soruları da cevaplayan Başkan Kurt, "Şimdi işin yönetimsel anlamdaki tarafını, doğru olup olmadığını ben değerlendiremem. Ama televizyon ve gazetelerde sağlıkçılardan dinlediğimiz kadarı ile sokağa çıkmayı ve normalleşmeyi biz yanlış anladık" diye konuştu. Normalleşmenin daha ciddi bir çalışmadan sonra olması gerektiğini ifade eden Başkan Kurt, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Başından itibaren, ciddi anlamda bir sokağa çıkma yasağı, o yasaktan sonra gereken bütün önlemlerin alınarak normalleşmeyi istemek gerekiyor. Aslında burada salgın devam ederken, normalleşmeden söz etmek doğru değil. Yani kısa sürede normalleşemeyeceğimizi bilerek hareket etmemiz gereklidir. O nedenle sağlıkçılar yeni normal diyor zaten buna. Yeni normal eskisi gibi değil. Mesafe, maske, korunma ve hijyen konusunda dikkati hiçbir zaman bırakmamalıyız."

"Önce insan demezseniz"

Normalleşme sürecinin altında ekonomik nedenlerin mi yattığına dair soruları da cevaplayan Başkan Kazım Kurt, bu konuda siyasal iktidarın bakış açısının belirleyici olduğunu söyledi. "Siz önce insan demezseniz, önce ekonomi, önce siyaset önce para mantığı ile bakarsanız, öyle olur maalesef. Türkiye'de, Türkiye'yi yöneten anlayış, önce AVM'leri açtı. ve o baskıya direnemedi. Önce turizm bölgesindeki otellerin açılmasını sağladı. Oysa Türk Halkının temel gereksinimlerini sağlayan işler için öncelik sağlanmalıydı. Önce sağlık, önce hastane olmalıydı. Hatta insanlar, AVM açık ama cami kapalı diye espri yapmaya başladı. Bir zorunluluk tercihi yaptılar, bu da iktidarın bakış açısını gösterir" diyen Başkan Kurt, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Biz iktidarda olsaydık, önce insan diye bakarak bu işi çözümlerdik. Avrupa'nın birçok yerinde önce insan dedikleri zaman kazandılar. Amerika'da, Brezilya'da, İtalya'da, İspanya'da önce ticaret dedikleri için hala çözemiyorlar. Biz korkarım ikinci gruba geldik. Bunu çözmenin yolu insanlarımıza kalmış, halkımıza kalmış. Ama maalesef ekonomi bozulunca, sosyal devlet olmayınca insanlar kendi paçalarını kurtarmanın yollarını arıyorlar. Bu da daha büyük kaosa neden oluyor. Ben önce sağlık diyorum, önce insan diyorum. Sağlıklı bir çevreyi oluşturmak için devletin doğrudan bazı yardımları gerçekleştirmesi gerekir. Bizim devletimiz, ne yazık ki, bunları yapamadı. Bizim devletimiz vaatlerle bu işi geçiştirmeye çalışıyor. '3 ay vergini öteledim', '3 ay kiranı öteledim', '3 ay alacağımı öteledim', 'faizini öteledim' gibi. Bu çözüm değil. Bunun arkasından çok büyük ekonomik çıkmaz gelebilir. Burada da şimdiden uyarmak lazım, şimdiden dikkatli olmak lazım. Eğer bu konuda da önce para denirse işimiz oldukça zordur."

Vatandaşları bir kez daha zorunda olmadıkça dışarı çıkmamaya davet eden Başkan Kurt, dışarı çıkmanın zorunlu olduğu hallerde ise vatandaşlardan maskesiz dışarı çıkmamalarını ve mutlaka sosyal mesafe kuralına uymalarını istedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

İstanbul'un yeni emniyet müdürü, 21 yıl önce FETÖ'yü ilk kez ifşa edip Gülen'in ülkeyi terk etmesine sebep oldu Haber
İstanbul'un yeni emniyet müdürü, 21 yıl önce FETÖ'yü ilk kez ifşa edip Gülen'in ülkeyi terk etmesine sebep oldu
Ebru Gündeş, 3 yıl aradan sonra rekor ücretle O Ses Türkiye'ye geri dönüyor Haber
Ebru Gündeş, 3 yıl aradan sonra rekor ücretle O Ses Türkiye'ye geri dönüyor
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı Haber
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı
Hasat yapan çiftçi, patos makinesine düşerek can verdi Haber
Hasat yapan çiftçi, patos makinesine düşerek can verdi
Dili boğazına kaçan futbolcuyu hayata döndüren hakem yaşananları anlattı Haber
Dili boğazına kaçan futbolcuyu hayata döndüren hakem yaşananları anlattı
Cizre esnafı, koronavirüsün yayılmasını önlemek için iş yerlerini açmayacak Haber
Cizre esnafı, koronavirüsün yayılmasını önlemek için iş yerlerini açmayacak
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde istifa eden de tazminat alabilecek
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde istifa eden de tazminat alabilecek
Mahsun Kırmızıgül, nostaljik paylaşım yaptı, ünlü isimleri görenler tanıyamadı
Mahsun Kırmızıgül, nostaljik paylaşım yaptı, ünlü isimleri görenler tanıyamadı
Erzincan'da 5 kişinin öldüğü kazada aracın nehre düşme anı güvenlik kamerasında
Erzincan'da 5 kişinin öldüğü kazada aracın nehre düşme anı güvenlik kamerasında
Kastamonu Valisi Karadeniz, pozitif vakalardaki artışa dikkati çekti: Her gelen rakam ilin rekor sayısı
Kastamonu Valisi Karadeniz, pozitif vakalardaki artışa dikkati çekti: Her gelen rakam ilin rekor sayısı
Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle otomobil, kapağı açılan rögara düştü
Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle otomobil, kapağı açılan rögara düştü
Koronavirüse aldırış etmeyen vatandaşlar Beşiktaş İskelesi'nde yoğunluk oluşturdu
Koronavirüse aldırış etmeyen vatandaşlar Beşiktaş İskelesi'nde yoğunluk oluşturdu
ABD'de koronavirüs için hidroksiklorokin kullanımı sonlandırıldı
ABD'de koronavirüs için hidroksiklorokin kullanımı sonlandırıldı
Son Dakika: Türkiye'de 15 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1592 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 15 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1592 yeni vaka tespit...
Kontrolden çıkan otomobil takla atarak devrildi: 2'si çocuk 6 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil takla atarak devrildi: 2'si çocuk 6 yaralı
'Kız meselesi' kavgası iki cana mal oldu
"Kız meselesi" kavgası iki cana mal oldu
Galatasaray, Muslera'nın yerine Sinan Bolat ve Lung'u transfer etmeyi düşünüyor
Galatasaray, Muslera'nın yerine Sinan Bolat ve Lung'u transfer etmeyi düşünüyor
İzmir'deki feci kazada hayatını kaybedenler baba-kız çıktı
İzmir'deki feci kazada hayatını kaybedenler baba-kız çıktı
WhatsApp üzerinden ödeme ve para transferi yapılabilecek
WhatsApp üzerinden ödeme ve para transferi yapılabilecek
ABD'de tepki çeken görüntü! Polis, 7 yaşındaki çocuğa biber gazıyla müdahale etti
ABD'de tepki çeken görüntü! Polis, 7 yaşındaki çocuğa biber gazıyla müdahale etti
İstanbul Üniversitesi, Bingöl depreminin ön inceleme raporunu yayınladı
İstanbul Üniversitesi, Bingöl depreminin ön inceleme raporunu yayınladı
İnternetten görüp üretmeye başladığı dekoratif çiçeklerin tanesini 20 bin liraya satıyor
İnternetten görüp üretmeye başladığı dekoratif çiçeklerin tanesini 20 bin liraya satıyor
ABD, Porto Riko sularına atılan çantalarda 2 milyon dolar ele geçirdi
ABD, Porto Riko sularına atılan çantalarda 2 milyon dolar ele geçirdi
İstanbul'da biri yabancı uyruklu iki grubun taşlı sopalı kavgası kamerada
İstanbul'da biri yabancı uyruklu iki grubun taşlı sopalı kavgası kamerada
Bakan Koca icazet verdi: Maske takıyormuş gibi yapanları uygun dille uyaralım
Bakan Koca icazet verdi: Maske takıyormuş gibi yapanları uygun dille uyaralım
Çıldır Gölü kıyısında görüntülenen boz ayı paniğe neden oldu
Çıldır Gölü kıyısında görüntülenen boz ayı paniğe neden oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul dahil 5 ilin emniyet müdürü değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul dahil 5 ilin emniyet müdürü değişti
Yeri sır gibi saklanan DEVA Partisi'nin genel merkezinin adresi tabela asılınca ortaya çıktı
Yeri sır gibi saklanan DEVA Partisi'nin genel merkezinin adresi tabela asılınca ortaya çıktı
Hindistan'da bir kişi, ailesinin sigortadan para alabilmesi için kendini öldürttü
Hindistan'da bir kişi, ailesinin sigortadan para alabilmesi için kendini öldürttü
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Fuat Oktay Mehmet Muş Ömer Çelik Leyla Güven
Magazin Sibel Can Sezen Aksu Seda Sayan Türkan Şoray
Spor Tamer Tuna Caner Erkin Bülent Uygun Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas
Daha Fazla Su Kaza Kadın Bingöl
Şu an buradasınız: Başkan Kazım Kurt, artan Korona virüs vakalarını değerlendirdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.6.2020 13:13:40. #1.14#
title