Başkan Kayda: "Yeni dönemde Salihli şahlanacak"

17.08.2019 10:47

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, şeffaf ve üretken belediyecilik anlayışı ile hizmetlere devam edeceklerinin altını çizerek, "5 yıllık stratejik plana uygun bir şekilde yeni dönemin startını verdik. Şeffaf ve üretken belediyecilik anlayışımızdan ilk 5 yılda asla taviz vermedik bundan sonra da taviz vermeyeceğiz. Yeni dönemdeki projelerimiz ile Salihli'miz şahlanacak" dedi.

Salihli Belediye Meclis Salonunda yapılan olağan müdürler toplantısında konuşan Başkan Zeki Kayda, geçmiş dönemde söz verilen tüm projelerin hayata geçirildiğini vurguladı. Salihli'de yağmur suyu olmak üzere tüm alt yapı sorununun tamamlandığını belirten Başkan Kayda, "Şehrimizi büyütmek ve geliştirmek için ilk dönemimizde büyük işlere imza attık. İlçe merkezi ile mahallelerimize ilk 5 yılda toplam 1 milyon 200 bin metrekare parke taş döşedik. Doğalgaz artık Salihli'ye geldi ve Eylül ayında abonelere dağıtılacak. Salihli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 2. etapta 27 firmaya yer tahsisi yaptık. Yeni kurulacak fabrikalarla birlikte hedefimiz OSB'de 10 bin kişiye iş imkanı sağlamak. Zirai ilaç firması olan AGROBEST, önümüzdeki yıl bin 500 insanımızı istihdam ederek üretime başlayacak. Yeni dönemde işimiz kolay değil ancak çok çalışarak tüm zorlukların üstesinden geleceğiz" diye konuştu.

Toplantıya, Başkan Yardımcıları Mahmut Süreyya Karaoğlu, İbrahim Karaca ve Metin Durmaz, Başkan Danışmanı Nuri Kaya ile belediye daire müdürleri katıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA