Başkan Kayda, vatandaşları pazaryeri konusunda uyardı
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Başkan Kayda, vatandaşları pazaryeri konusunda uyardı

02.12.2020 12:05 | Son Güncelleme: 02.12.2020 12:09
Başkan Kayda, vatandaşları pazaryeri konusunda uyardı

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, son günlerde korona virüs vakalarında görülen artış nedeniyle vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Kendi sağlığımızı ve sevdiklerimizin sağlığını korumak için pazar yerine yoğunluğun az olduğu gün ve saatlerde gidelim" dedi.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, son günlerde korona virüs vakalarında görülen artış nedeniyle vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Kendi sağlığımızı ve sevdiklerimizin sağlığını korumak için pazar yerine yoğunluğun az olduğu gün ve saatlerde gidelim" dedi.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, korona virüs nedeniyle vatandaşların pazar yerlerinde yoğunluk oluşturmaması çağrısında bulundu. Pazar yerleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Kayda, artan koronavirüs salgını nedeniyle yeni kısıtlamaların uygulanacağını söyledi. Pazaryerlerindeki yoğunluğun azaltılması amacıyla bir dizi önlem aldıklarını belirten Başkan Kayda, "Hafta içi ve hafta sonu kısıtlamaları nedeniyle pazaryerlerinde yeni düzenlemeler yaptık. Buna göre, Çarşamba Pazarı Salı ve Çarşamba günleri yeni pazaryerinde kurulacak. Üretici pazarı, cuma günü yeni pazar yerinde, cumartesi pazarı cuma günü Şehitler Mahallesi semt pazar yerinde ve pazar pazarı cuma günü Cumhuriyet Mahallesi semt pazaryerinde vatandaşlarımıza hizmet verecek. Belde pazaryerleri de mevcut yerlerinde cuma günleri kurulacak" dedi.

Çarşamba pazarının salı günü de aynı esnaflarla vatandaşlara hizmet verdiğini vurgulayan Başkan Kayda, "Benim vatandaşlarımdan isteğim, yoğunluğun az olduğu salı günü pazara gidip alış verinizi rahatça yapmanız. Aynı esnaflar hem salı hem çarşamba günü tezgah açıyor. Pazar yerlerimiz, saat 18.00'e kadar açık olacak. 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 10.00-13.00, 20 yaş altı gençlerimiz 13.00-16.00 saatleri arasında pazaryerine girebilecekler. Devletimizin ve Sağlık Bakanlığımızın aldığı tüm tedbirler ile maske, mesafe ve temizlik kurallarına mutlaka uyalım. Tüm hemşehrilerime sağlıklı günler diliyorum" diye konuştu. - MANİSA

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Başkan Kayda, vatandaşları pazaryeri konusunda uyardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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