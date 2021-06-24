Başkan Kayda, Vali Karadeniz'i ağırladı
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Başkan Kayda, Vali Karadeniz'i ağırladı

Başkan Kayda, Vali Karadeniz'i ağırladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, ilçe ziyaret programları kapsamında Salihli Belediyesi'ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Zeki Kayda'dan çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, ilçe ziyaret programları kapsamında Salihli Belediyesi'ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Zeki Kayda'dan çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, ilçe ziyaretleri kapsamında Salihli'de incelemelerde bulundu. Salihli Belediyesi'ni ziyaret eden Vali Karadeniz, Başkan Zeki Kayda ve Başkan Yardımcıları ile daire müdürleri tarafından karşılandı. Vali Yaşar Karadeniz, Salihli'ye gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Nezaket ziyaretlerinden dolayı Vali Yaşar Karadeniz'e teşekkür eden Başkan Kayda, Salihli Belediyesi'nin ilçe genelinde gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında detaylı bilgiler verdi. Türkiye'nin ve Türk Cumhuriyetlerinin ilk ve tek UNESCO tescilli Kula-Salihli Jeoparkını tanıtan Başkan Kayda, Salihli'nin doğal, kültürel ve tarihi değerleriyle jeopark sayesinde dünya turizmine açılacağını söyledi. Kula-Salihli Jeopark sınırları içerisinde 73 jeosit bulunduğunu anlatan Başkan Kayda, "Salihli'mizde jeopark alanında Sardes Antik Kenti, Artemis Tapınağı, Gölmarmara Gölü, Kurşunlu Kaplıcaları, Anadolu Piramitleri olarak bilinen Bintepeler, Sindel Mahallemizde bulunan tarihi ayak izleri, Adala Hermos Kanyonu, Su Uçtu Şelalesi, tarihi Kız Köprüsü ile Tekelioğlu Mahallemiz yer almaktadır. Türkiye'nin ilk ve tek UNESCO tescilli Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı sayesinde Manisa, Kula ve Salihli'mizi yerel, bölgesel ve uluslararası turizm alanlarında tanıtmak istiyoruz. Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkımıza verdiği desteklerden dolayı Sayın Valimize teşekkürlerimi sunarım" dedi.

Ziyarette, Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkan Yardımcıları Metin Durmaz, Mahmut Süreyya Karaoğlu ve İbrahim Karaca ile AK Parti İlçe Başkanı Selçuk Dinç de hazır bulundu. - MANİSA

Başkan Kayda, Vali Karadeniz'i ağırladı
Başkan Kayda, Vali Karadeniz'i ağırladı
Başkan Kayda, Vali Karadeniz'i ağırladı
Başkan Kayda, Vali Karadeniz'i ağırladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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