Başkan Kayda, Ülkü Ocaklarını ağırladı

18.12.2019 13:47 | Son Güncelleme: 18.12.2019 13:52

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Manisa Ülkü Ocakları İl Başkanı Nazmi Akçay ve yönetim kurulu üyelerini makamında konuk etti.



Salihli Ülkü Ocakları Başkanı Musa Şentürk'ünde yer aldığı ziyarette yönetim kurulu üyelerini Başkan Kayda'ya tanıtan Ocak Başkanı Akçay, teşkilat anlamında Salihli'nin ve Manisa Büyükşehir Belediye başkanlarının Milliyetçi Hareket Partisinden olmasının kendilerine ayrı bir gurur ve sorumluluk kattığını söyledi. Akçay, "Manisa Ülkü Ocakları olarak yılmadan, yorulmadan, Türk gençliğine en iyi şekilde hizmet etmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.



Ziyaretlerinden dolayı İl Ocak Başkanı Akçay ve yönetimine teşekkür eden Başkan Kayda, "Ocak ülkenin geleceği, cumhuriyetin temel taşlarından. Gençlerimize sahip çıkan büyük hizmet faktörüdür. Bizlerde ucundan da olsa katkı verebildiysek ne mutlu bizlere. Ülkesini seven, kötü alışkanlıkları olan çocuklarımızı sokaktan kurtararak onları daha iyi bir geleceğe taşımak tek hedefimiz" diye konuştu.



Başkan Kayda, ziyaret anısına İl Ocak Başkanı Akçay'a fincan takımı hediye etti. - MANİSA

Kaynak: İHA