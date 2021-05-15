Başkan Kayda, temizlik işçileriyle bayramlaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Kayda, temizlik işçileriyle bayramlaştı

Başkan Kayda, temizlik işçileriyle bayramlaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, belediye temizlik işleri şantiyesinde işçilerle sosyal mesafeli kahvaltı yaparak personelin bayramını kutladı.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, belediye temizlik işleri şantiyesinde işçilerle sosyal mesafeli kahvaltı yaparak personelin bayramını kutladı. Özellikle pandemi döneminde özveriyle çalışan tüm mesai arkadaşlarına teşekkür eden Başkan Kayda, işçilere baklava ikram etti.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, belediye temizlik işleri şantiyesinde işçilerle sosyal mesafeli kahvaltı yaptı. Belediye Başkan Yardımcısı Metin Durmaz, Belediye İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Gökay Sezgin, Belediye Temizlik İşleri Müdürü Rasim Paşa ve temizlik işleri çalışanlarının katıldığı kahvaltıda Başkan Kayda, salgın dönemindeki tüm çalışmalarından dolayı personeline teşekkür ederek bayramlaştı.

"Biz büyük bir aileyiz"

Yeni tip korona virüs salgını sürecinde fedakarca çalışan tüm temizlik işleri personeline teşekkür eden Başkan Kayda, "Tüm dünyayla birlikte ülkemizde de etkisini gösteren korona virüs salgını nedeniyle geleneksel hale getirdiğimiz bayram ziyaretlerimizi sosyal mesafe kurallarına ve tedbirlerine uyarak gerçekleştiriyoruz. Pandemi sürecinde ilçemizde gereken tüm önlemleri alarak halkımızın sağlığı, güvenliği, huzuru için gece gündüz demeden çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. Salihli Belediyesi olarak biz büyük bir aileyiz. Tüm ekiplerimizle halkımızın sağlığını korumak için sahadayız. İlçemizin merkez ve çevre mahallelerinde tüm cadde ve sokakların, meydanların temizlenmesi, yıkanması, dezenfekte edilmesi aralıksız olarak periyodik şekilde yapılmaktadır. Bu süreçte sahada olan ve gece gündüz demeden fedakarca çalışan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, sevdikleriyle beraber sağlıklı ve mutlu bayramlar diliyorum" dedi. - MANİSA

Başkan Kayda, temizlik işçileriyle bayramlaştı
Başkan Kayda, temizlik işçileriyle bayramlaştı
Başkan Kayda, temizlik işçileriyle bayramlaştı
Başkan Kayda, temizlik işçileriyle bayramlaştı
Başkan Kayda, temizlik işçileriyle bayramlaştı
Başkan Kayda, temizlik işçileriyle bayramlaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bayram namazı kılan cemaate dadanan sokak köpeği tebessüm ettirdi
Bayram namazı kılan cemaate dadanan sokak köpeği tebessüm ettirdi
Son dakika haberleri | Manisa'da yangın söndürme havuzunda boğulma tehlikesi geçiren torunlarına kurtaran dede sudan çıkamadı
Son dakika haberleri | Manisa'da yangın söndürme havuzunda boğulma tehlikesi geçiren torunlarına kurtaran dede sudan çıkamadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Ali Babacan Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Özcan Deniz Pınar Altuğ Nur Fettahoğlu
Spor Arda Turan Fatih Terim Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Başkan Kayda, temizlik işçileriyle bayramlaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.5.2021 13:44:44. #1.15#

title