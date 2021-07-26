Başkan Kayda, personeliyle bayramlaştı
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Başkan Kayda, personeliyle bayramlaştı

Başkan Kayda, personeliyle bayramlaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Kurban Bayramı sonrasındaki ilk mesai gününde belediye birimlerinde çalışan personeliyle bayramlaştı.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Kurban Bayramı sonrasındaki ilk mesai gününde belediye birimlerinde çalışan personeliyle bayramlaştı. Başkan Kayda, törene katılan personeli ile sohbet ederek bayramlarını kutladı.

Salihli Belediyesi'nin tüm çalışanları ile birlikte büyük bir aile olduğunu ifade eden Başkan Kayda, "Değerli mesai arkadaşlarım, bayram sonrasındaki ilk mesai gününde sizlerle bir araya geldik. Salihli'mize hizmetle geçen 7 yılda güzel şehrimize birçok proje kazandırdık ve bunları sizlerle birlikte başardık. Belediyemize bağlı tüm birimlerde özveriyle çalışan tüm mesai arkadaşlarıma emeklerinden ve samimi yol arkadaşlıklarından dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyor, geçmiş Kurban Bayramınızı kutluyorum. Uzun bir aradan sonra bayram coşkusunu yeniden sevdiklerimiz ile birlikte yaşadık. Ancak, ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan virüs salgını henüz geçmiş değil. En kısa zamanda sağlıklı günlere tamamen kavuşabilmek için lütfen kurallara uyalım. Belediyemizin bütün birimlerinde çalışan mesai arkadaşlarıma sevdikleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum" dedi.

Salihli Belediyesi yemekhanesinde gerçekleşen geleneksel bayramlaşma törenine, Başkan Yardımcıları Metin Durmaz, Mahmut Süreyya Karaoğlu ve İbrahim Karaca, Başkan Danışmanı Nuri Kaya ile belediye daire müdürleri ve birim personelleri katıldı. - MANİSA

Başkan Kayda, personeliyle bayramlaştı
Başkan Kayda, personeliyle bayramlaştı
Başkan Kayda, personeliyle bayramlaştı
Başkan Kayda, personeliyle bayramlaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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