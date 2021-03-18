Başkan Kayda, MHP büyük kurultayına katıldı
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Başkan Kayda, MHP büyük kurultayına katıldı

18.03.2021 16:48 | Son Güncelleme: 18.03.2021 17:03
Başkan Kayda, MHP büyük kurultayına katıldı

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, "İstiklal İçin Birlik, İstikbal için Dirlik Kazanan Türkiye Olacak" temasıyla düzenlenen Milliyetçi Hareket Partisi'nin 13. Büyük Kurultayı'na katıldı.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, "İstiklal İçin Birlik, İstikbal için Dirlik Kazanan Türkiye Olacak" temasıyla düzenlenen Milliyetçi Hareket Partisi'nin 13. Büyük Kurultayı'na katıldı.

Manisa MHP Teşkilatı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP'li Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk ve parti teşkilatıyla birlikte kurultaya katılan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, MHP Genel Başkan Yardımcıları ve Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu. Başkan Kayda, kurultayda Manisa TV'nin canlı yayına konuk olarak katılarak ülke siyaseti ve kurultay hakkında değerlendirmeler yaptı.

Başkan Kayda, "Liderimiz ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Bey'in teşrifleriyle Milliyetçi Hareket Partimizin 13. Olağan Büyük Kurultayı'nı gerçekleştirdik. MHP Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey, partimizin genel başkanlığına yeniden seçildi. Ayrıca 13. Olağan Büyük Kurultayımızda Merkez Yürütme Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu'na seçilen yeni üyelerimize de görevlerinde başarılar diliyorum. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Bey'in liderliğinde 'Üretken Belediyecilik' anlayışını kendimize ilke edinerek hizmetlerimize devam edeceğiz. Türk Milliyetçiliğinin lideri, Milliyetçi Hareket Partimizin kurucu Genel Başkanı Başbuğumuz Sayın Alparslan Türkeş'i de rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Milliyetçi Hareket Partimizin 13. Olağan Büyük Kurultayı'nın ülkemize, milletimize ve tüm camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - MANİSA

Başkan Kayda, MHP büyük kurultayına katıldı
Başkan Kayda, MHP büyük kurultayına katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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