Başkan Kayda: "Kısıtlamada ekiplerimiz sahada olacak"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Başkan Kayda: "Kısıtlamada ekiplerimiz sahada olacak"

29.12.2020 13:59 | Son Güncelleme: 29.12.2020 14:04
Başkan Kayda:

Korona virüsle mücadele kapsamında 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00'de başlayıp 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.

Korona virüsle mücadele kapsamında 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00'de başlayıp 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması öncesi açıklama yapan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, yılbaşı ve sonrasında uygulanacak aralıksız sokağa çıkma kısıtlamasında Salihli Belediyesi olarak tüm önlemleri aldıklarını belirtti.

Başkan Kayda, açıklamasında, "Vatandaşlarımızın son dönemlerde alınan tedbirlere uymada gösterdiği özveri sonucunda koronavirüs salgınının yayılım hızında düşüş eğilimine girildiği yetkililerce açıklanmıştır. Bununla birlikte alınan kararlara ve tedbirlere titizlikle uyulması gerekmektedir. Salgınla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarını fırsata dönüştüren ekiplerimiz yollardaki tamirat ve taş döşeme işlerini yürütürken, sağlık ve temizlik ekiplerimiz tüm cadde, sokak ve ATM, durak gibi kamusal alanlarda temizlik ve dezenfekte çalışmalarını sürdürmektedir. Zabıta ekiplerimiz halkımızın sağlığı ve huzuru için denetimlerini aralıksız sürdürmektedir. Belediyemiz Vefa Sosyal Destek Ekibi vatandaşlarımızdan gelen talepleri yerine getirmeye devam etmektedir. Bu süreçte can dostlarımız, sokak hayvanları da unutulmamakta, beslenme noktalarına ve rekreasyon alanlarına düzenli olarak gıda ve su takviyesi yapılmaktadır. 31 Aralık 2020'de başlayıp, 4 Ocak 2021 Pazartesi günü sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması öncesi ekiplerimiz tüm planlamalarını yapmış, vatandaşlarımızın sağlık, huzur ve mutluluğu için çalışmalarını aralıksız sürdürmeye hazırlanmıştır. Kısıtlamada ekiplerimiz sahada olacak. Tüm hemşehrilerime, sağlıklı günler diliyorum" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Yaşar Güler Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Bülent Ersoy Acun Ilıcalı Farah Zeynep Abdullah
Spor Arda Turan Vitor Hugo Ersun Yanal Samet Aybaba Fırat Aydınus
Tüm Haberler Ocak Beşiktaş Sivasspor İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkan Kayda: "Kısıtlamada ekiplerimiz sahada olacak" | Haberler Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 14:32:19. #1.14#
title