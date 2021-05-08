Başkan Kayda kısıtlamada açılan pazaryerlerini denetledi

Salihli'de İçişleri Bakanlığının "Pazar Yerleri" konulu genelgesi sonrası, tam kapanma dönemindeki ilk pazar alışverişleri bugün gerçekleşti.

Salihli'de İçişleri Bakanlığının "Pazar Yerleri" konulu genelgesi sonrası, tam kapanma dönemindeki ilk pazar alışverişleri bugün gerçekleşti. Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, tam kapanma sürecinde açılan Çarşamba ve Pazar pazarını ziyaret ederek tezgah açan esnaflara hayırlı işler diledi.

Başkan Kayda'nın gerçekleştirdiği Pazar yeri denetimlerine Başkan Yardımcısı Metin Durmaz, Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Rifat Yavaş ve Zabıta Müdürü Mustafa Yıldırım da katıldı.

Genelge kapsamında Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazarlara belirli bölgeden girişlere izin veriyor, pazar yerinde maske ve sosyal mesafeye dikkat edilmesi uyarısı yapıyor. İlçedeki pazarlarda denetimin gün boyu süreceği öğrenildi.

İçişleri Bakanlığının pazar yeri genelgesi kapsamında hizmete açılan Çarşamba ve Pazar Pazarını denetlediklerini belirten Başkan Kayda, "Salihli Belediyesi olarak halkımızın sağlığını korumak amacıyla ilçemizdeki her bir pazar yerinde tüm önlemleri aldık. Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, pazar yerlerinin içerisinde sosyal mesafe ve maske kontrolü ile yoğunluk oluşmaması için denetimler yapıyor. Tüm vatandaşlarımızdan maske, mesafe ve temizlik kuralına çok dikkat etmelerini istiyorum" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı