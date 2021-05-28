Başkan Kayda, istişare toplantısına katıldı
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Başkan Kayda, istişare toplantısına katıldı

Başkan Kayda, istişare toplantısına katıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, MHP Genel Merkezi'nde düzenlenen ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başkanlık ettiği 'Belediye Başkanları Geleneksel İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, MHP Genel Merkezi'nde düzenlenen ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başkanlık ettiği 'Belediye Başkanları Geleneksel İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli liderliğinde gerçekleştirilen Belediye Başkanları İstişare Toplantısına, katılan Başkan Kayda, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli önderliğinde gerçekleştirdiğimiz toplantımız çok verimli oldu. Genel Başkanımız ve Genel Başkan Yardımcılarımız ile istişarelerde bulunduk" dedi.

Başkan Kayda, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla gerçekleşen Belediye Başkanları Geleneksel İstişare ve Değerlendirme Toplantısı öncesinde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş ve Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ile birlikte MHP Genel Merkezi'ni ziyaret ettiklerini söyledi. - MANİSA

Başkan Kayda, istişare toplantısına katıldı
Başkan Kayda, istişare toplantısına katıldı
Başkan Kayda, istişare toplantısına katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Başkan Kayda, istişare toplantısına katıldı - Haberler
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