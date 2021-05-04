Başkan Kayda: "Hizmetlerimiz kesintisiz sürüyor"

2021 yılı programı kapsamında şehir merkezinde yol sorunu kalmayıncaya kadar ilçe genelinde asfaltlama çalışmaların kesintisiz bir şekilde devam edeceğini açıklayan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Menderes Caddesinde başlattığı sıcak asfalt...

2021 yılı programı kapsamında şehir merkezinde yol sorunu kalmayıncaya kadar ilçe genelinde asfaltlama çalışmaların kesintisiz bir şekilde devam edeceğini açıklayan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Menderes Caddesinde başlattığı sıcak asfalt çalışmalarında incelemelerde bulundu.

Menderes Caddesine ilk sıcak asfaltı atarak sezonu açtıklarını belirten Başkan Kayda, alt yapısı tamamlanan tüm cadde ve sokakların belediye ekiplerince asfalt atılarak ve kilit parke taşı döşenerek baştan aşağı yenileneceğini söyledi. Belediye Başkan Yardımcıları Metin Durmaz ve İbrahim Karaca ile çalışmanın yapıldığı Menderes Caddesinde işçilere kolaylıklar dileyen Başkan Kayda, Fen İşleri Müdürü Serkan Sözer'den ilçe merkezinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Saha çalışmalarının kesintisiz devam ettiğini vurgulayan Başkan Kayda, yıllarca ötelenen doğalgazı ilçeye getirdiklerini ve yapılamaz denilen dev yatırımları ilçeye kazandırdıklarını söyledi. Alt yapı, su-kanalizasyon, elektrik, Telekom ve doğalgaz iletim hattı çalışmaları nedeniyle yolların bozulduğunu ifade eden Başkan Kayda, "Yıllarca ihmal edilen sorunları biz çözdük. Yağmursuyu çilesine son verdik şehrimize doğalgazı getirdik. Bu çalışmalardan dolayı haliyle yollar bozuldu. Ekiplerimiz yaz boyunca tüm yolların bakım ve onarımını asfalt atarak ve kilit parke taşı döşeyerek çözecekler. Sahada güçlü bir ekibimiz mesai gözetmeden çalışıyor" dedi. Şehir merkezinde ihtiyaç duyulan cadde ve sokaklarda hızlı bir şekilde asfaltlama çalışmalarının devam edeceğini kaydeden Başkan Kayda, yeni alınan asfalt yama robotu aracının da mahallelerde asfalt çalışmaları gerçekleştirdiğini söyledi.

Kurtuluş Pazaryeri ve Kent Meydanı düzenleme çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Başkan Kayda, "25 daire müdürüm ve 1000 personelim, alın terini Salihli'ye hizmet etmek için akıtıyor. Bu anlamda tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür eder işlerinde kolaylıklar dilerim. Tüm hemşehrilerime sağlıklı günler ve hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bizler sahadayız sizler de lütfen evlerde kalın." dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı