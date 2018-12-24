Başkan Kayda'dan Hafta Sonu Mesaisi

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, hafta sonu mesaisinde Yeşilova, Torunlu ve Caferbey mahallelerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Hafta sonu ziyaretlerine Yeşilova Mahallesinden başlayan Başkan Zeki Kayda, muhtar Emir Satmaz ve mahalle sakinleri ile sohbet ederek çalışmaları anlattı. Mahalle için önemli sorun teşkil eden Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Arıtma Tesisinden gelen arıtılmış suyun ana boru hattı döşenerek mahalle sınırları dışına taşıdıklarını belirten Başkan Kayda, "Ben aynı zamanda Salihli OSB Yönetim Kurulu Başkanıyım. OSB Yönetimi olarak aldığımız karar ile Yeşilova Mahallemizin bu sorununu ortadan kaldırdık. Yeşilova Mahallemize hayırlı olsun" dedi.

Salihli Belediyesi tarafından Torunlu Mahallesinde gerçekleştirilen kilitli parke taş döşeme çalışmalarını inceleyen Başkan Kayda, yolların en kısa zamanda tamamlanarak mahalle halkının hizmetine açılacağını söyledi. Son olarak Caferbey Mahallesini ziyaret eden Başkan Kayda, yapımı devam eden çok amaçlı kapalı etkinlik alanında incelemelerde bulundu. Mahalle sakinleri ile kahve toplantısı yapan Başkan Kayda, "Belediyemiz mahallenin tamamına kilitli parke taş döşedi. Vatandaşlarımızın düğün, mevlid ve hayır işlerinde kullanabilmesi için üstü kapalı etkinlik alanı yapıyoruz. Caferbey Mahallemize hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Başkan Kayda'nın hafta sonu ziyaret programına, Başkan Yardımcıları Ali Rıza Ünveren, Mahmut Süreyya Karaoğlu ve İbrahim Karaca ile belediye daire müdürleri de eşlik etti. - MANİSA

Kaynak: İHA