Başkan Kayda'dan çiçekli kutlama

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Belediye birimlerinde çalışan kadın personelin gününü kutladı.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan kadın personeli ziyaret eden Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, kadın çalışanlara çiçek takdim ederek günlerini kutladı. Mesainin ilk saatlerinde kadın personeliyle bir araya gelen Başkan Kayda, "Bütün kadınlarımızın, belediye birimlerimizde görev yapan kadın personelimizin 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum. Allah, sizlere ve sevdiklerinize sağlık, huzur ve mutluluklar versin. Verdiğiniz emeklerden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kendi evladını, vatanımızın bekası için adamış ve şehit vermiş kadınlarımız başta olmak üzere; üreten, alın teri akıtan, sevgisini sevdikleriyle paylaşan bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü yürekten kutluyorum. İyi ki varsınız. Gününüz kutlu olsun" dedi.

Kadına yönelik şiddetin asla kabul edilemez olduğunu ifade eden Başkan Kayda, "Kadın anadır, kardeştir, evlattır, ailedir ve koruyandır. Şiddet asla kabul edilemeyecek, en büyük insan hakları ihlallerinden birisidir. Kadına şiddete her zaman hayır diyoruz. Bu anlamda kadınlara şiddet, yasalara aykırı olduğu gibi ahlaka ve vicdana da aykırı bir davranıştır. Kadına karşı şiddet bir insanlık suçudur. Buna dur diyelim" diye konuştu. Başkan Kayda, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, kadın personeli ile birlikte pasta keserek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Zabıta ekipleri kadınlara çiçek dağıttı

Salihli Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Sevgi Yolunda ve belediyenin işlettiği Gümüş Kafe'de kadınlara çiçek dağıtarak günlerini kutladı. Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Gümüş Kafe'de kahvaltı etkinliği düzenleyen kadınlara çiçek takdim ederek günlerini kutlarken, Zabıta Müdürlüğü ekipleri de Sevgi Yolu girişinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara çiçek dağıttı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı