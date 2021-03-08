Başkan Kayda'dan çiçekli kutlama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Başkan Kayda'dan çiçekli kutlama

08.03.2021 16:48 | Son Güncelleme: 08.03.2021 16:53
Başkan Kayda'dan çiçekli kutlama

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Belediye birimlerinde çalışan kadın personelin gününü kutladı.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Belediye birimlerinde çalışan kadın personelin gününü kutladı.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan kadın personeli ziyaret eden Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, kadın çalışanlara çiçek takdim ederek günlerini kutladı. Mesainin ilk saatlerinde kadın personeliyle bir araya gelen Başkan Kayda, "Bütün kadınlarımızın, belediye birimlerimizde görev yapan kadın personelimizin 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum. Allah, sizlere ve sevdiklerinize sağlık, huzur ve mutluluklar versin. Verdiğiniz emeklerden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kendi evladını, vatanımızın bekası için adamış ve şehit vermiş kadınlarımız başta olmak üzere; üreten, alın teri akıtan, sevgisini sevdikleriyle paylaşan bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü yürekten kutluyorum. İyi ki varsınız. Gününüz kutlu olsun" dedi.

Kadına yönelik şiddetin asla kabul edilemez olduğunu ifade eden Başkan Kayda, "Kadın anadır, kardeştir, evlattır, ailedir ve koruyandır. Şiddet asla kabul edilemeyecek, en büyük insan hakları ihlallerinden birisidir. Kadına şiddete her zaman hayır diyoruz. Bu anlamda kadınlara şiddet, yasalara aykırı olduğu gibi ahlaka ve vicdana da aykırı bir davranıştır. Kadına karşı şiddet bir insanlık suçudur. Buna dur diyelim" diye konuştu. Başkan Kayda, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, kadın personeli ile birlikte pasta keserek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Zabıta ekipleri kadınlara çiçek dağıttı

Salihli Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Sevgi Yolunda ve belediyenin işlettiği Gümüş Kafe'de kadınlara çiçek dağıtarak günlerini kutladı. Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Gümüş Kafe'de kahvaltı etkinliği düzenleyen kadınlara çiçek takdim ederek günlerini kutlarken, Zabıta Müdürlüğü ekipleri de Sevgi Yolu girişinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara çiçek dağıttı. - MANİSA

Başkan Kayda'dan çiçekli kutlama
Başkan Kayda'dan çiçekli kutlama
Başkan Kayda'dan çiçekli kutlama
Başkan Kayda'dan çiçekli kutlama
Başkan Kayda'dan çiçekli kutlama
Başkan Kayda'dan çiçekli kutlama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Soral Hakan Yılmaz Serdar Ortaç İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Mesut Özil Fatih Terim Caner Erkin Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkan Kayda'dan çiçekli kutlama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 17:22:18. #1.16#
title