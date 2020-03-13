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Zeki Kayda, Salihli, Avrupa, Spor

Başkan Kayda, başarılı judocuları ağırladı

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Uluslararası Ümitler Avrupa Judo Kupası'nda +70 kilogramda altın madalya kazanarak, Avrupa Şampiyonu olan Duygu Dirgen ile madalya kazanan judocuları ağırladı.

13.03.2020 11:32 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:32
Başkan Kayda, başarılı judocuları ağırladı

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Uluslararası Ümitler Avrupa Judo Kupası'nda +70 kilogramda altın madalya kazanarak, Avrupa Şampiyonu olan Duygu Dirgen ile madalya kazanan judocuları ağırladı.


Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Gürcistan, Rusya, Ukrayna, Romanya, Fransa, Avustralya, Çekya, Danimarka, Finlandiya, Ermenistan, İtalya ve Polonya olmak üzere 17 ülkeden 173 kadın ve 356 erkek judocunun katılımı ile Antalya'da gerçekleştirilen Ümitler Avrupa Judo Kupası'nda Avrupa şampiyonu olan Duygu Dirgen ile madalya kazanan milli judocular Aysun Ağdeve, Şilan Bitgin, Ceren Yılmaz, Tuğba Yılmaz ve Nehir Ekşi, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'yı ziyaret etti.


Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, Belediyespor Altyapı Koordinatörü Cengiz Yılmaz ile antrenörler Özlem Akın Ayaz, Ferhat Duman ve Raziye Ersoy'un da yer aldığı ziyarette Başkan Kayda, Salihli Belediyesi olarak, spor ve sporcuya büyük önem verdiklerini söyledi. Salihlili judocuların başarıdan başarıya koştuğunu belirten Başkan Kayda, "Bizleri her zaman gururla temsil eden sporcularımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Bundan sonraki şampiyonalarda judocularımıza başarılar diliyorum" - MANİSA

Kaynak: İHA

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