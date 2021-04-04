Başkan Kayda, barınaktaki hayvanlarla ilgilendi
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Başkan Kayda, barınaktaki hayvanlarla ilgilendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Başkan Kayda, barınaktaki hayvanlarla ilgilendi

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü dolayısıyla Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan hayvanları ziyaret etti.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü dolayısıyla Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan hayvanları ziyaret etti. Başkan Kayda, "Can taşıyan tüm canlara, herkes saygı göstermek zorundadır. Her can bizim için değerlidir" dedi.

Salihli Belediyesi'ni şeffaf bir yönetim anlayışı ile yönettiklerini vurgulayan Başkan Kayda, Belediye Başkan Yardımcıları Metin Durmaz ve Mahmut Süreyya Karaoğlu ile birlikte Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret ederek Veteriner İşleri Müdürü Birol Avcı'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

"Can taşıyan tüm canlara, herkes saygı göstermek zorundadır"

Son günlerde sosyal medya hesaplarında Belediye Barınağında olduğu belirtilen sokak hayvanlarıyla ilgili iddiaların haksız ve gerçeği yansıtmadığını açıklayan Başkan Kayda, sokak hayvanlarına yapılan kötü muamelenin hiç bir şart altında kabul edilemeyeceğini söyledi. Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinin 2 veteriner ve 10 personel ile 24 saat hizmet verdiğini ifade eden Başkan Kayda, "Bugün Dünya Sokak Hayvanları günü dolayısıyla Belediyemiz Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan can dostlarımızı ziyaret ettim. Barınağımızla ilgili geçtiğimiz günlerde sosyal medyada haksız ve gerçeği yansıtmayan paylaşımlar oldu. Bizler, barınağımızı düzenli olarak kontrol ediyoruz. Haftanın belirli günlerinde hayvan seven dostlarımız, kurallar ölçüsünde barınağımızı ziyaret ederek burada kalan can dostlarımızla ilgilenip vakit geçirebilirler. Barınağımızda bulunan can dostlarımıza nasıl baktığımızı ve ne şekilde tedavilerinin yapıldığını bizzat görebilirler. Veteriner hekimlerimiz ve personelimiz, Belediyemizin tüm ihtiyaçlarını sağladığı barınağımızda, can dostlarımızın mama ihtiyaçlarını karşılayıp onların tüm tedavileri ile bakımlarını düzenli olarak yapmaktadır. Can taşıyan tüm canlara, herkes saygı göstermek zorundadır. Her can bizim için değerlidir" diye konuştu. - MANİSA

Başkan Kayda, barınaktaki hayvanlarla ilgilendi
Başkan Kayda, barınaktaki hayvanlarla ilgilendi
Başkan Kayda, barınaktaki hayvanlarla ilgilendi
Başkan Kayda, barınaktaki hayvanlarla ilgilendi
Başkan Kayda, barınaktaki hayvanlarla ilgilendi
Başkan Kayda, barınaktaki hayvanlarla ilgilendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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