Başkan Kayalar'dan gece mesaisi Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, sahil bölgesine kazandırdığı yeni sosyal yaşam alanlarında vatandaşlarla bir araya geldi.

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, sahil bölgesine kazandırdığı yeni sosyal yaşam alanlarında vatandaşlarla bir araya geldi.

Başlattığı mahalle ziyaretleriyle ilçedeki tüm mahallelere ziyaretler gerçekleştirerek vatandaşlarla bir araya gelen Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, mahalle ziyaretlerinin yanı sıra gece mesaisi ile vatandaş buluşmalarını sürdürüyor. Sahil bölgesine kazandırılan sosyal yaşam alanlarında ki tesislerde gece mesaisi yapan Başkan Kayalar, tesislerdeki vatandaşlarla bir araya geldi, istek ve önerilerini dinledi.

"Herkesin gözdesi Menderes"

Gece gündüz demeden çalışmalara aralıksız devam ettiklerini kaydeden Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "Güzel ilçemizin her bir noktasına hizmet götürmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Eşit hizmet anlayışımızla sürdürdüğümüz çalışmalarımızda vatandaşlarımızın sesi oluyoruz. Mahalle ziyaretlerimizin yanı sıra gece mesaisinde de yine hemşehrilerimizle buluşmalar gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda sahil bölgemizin turizmde parlayan bir yıldız olması adına ilçemize kazandırdığımız yeni sosyal yaşam alanlarındaki dört tesisimizde vatandaşlarımızla bir araya geldik. Hemşehrilemizin yeni tesislerimize ilgisi bizleri de sevindirdi. Herkesin beğenisini toplayan projelere imza atmak bizler için mutluluk verici. Tüm hemşehrilerimize teşekkür ederim. Sosyal alanlarıyla herkesin gözdesi olan bir Menderes hayaliyle çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Herkesi davet etti

Yeni tesislerde kaliteli hizmeti uygun şekilde vatandaşlara sunduklarını da kaydeden Başkan Kayalar, "Sosyal yaşam alanlarımız 7'den 70'e herkesin keyifle vakit geçirebileceği şekilde hazırlandı. Doğasıyla eşsiz bir güzellik sergileyen sahillerimizdeki tesislerimize tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA