Başkan Kayalar'dan Ankara çıkarması Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, Ankara'da ki temasları kapsamında partisinin genel başkan yardımcılarını ziyaret etti.

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, Ankara'da ki temasları kapsamında partisinin genel başkan yardımcılarını ziyaret etti.

CHP'nin 37. Olağan Büyük Kurultayı için Ankara'da bulunan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, CHP Menderes İlçe Başkanı Gizem Ergün ile birlikte partisinin genel merkezinde genel başkan yardımcıları ile bir araya geldi.

Dört günlük Ankara programının ilk gününde Başkan Kayalar, CHP Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak, Muharrem Erkek, Orhan Sarıbal, Seyit Torun, Veli Ağbaba, Gamze Akkuş İlgezdi ve Yıldırım Kaya ile Genel Başkan Baş Danışmanı Deniz Demir'i ziyaret etti. Menderes için yapılan çalışmaların, ilçenin sorunları ve çözüm önerilerinin masaya yatırıldığı ziyaretlerin, ikinci günde de genel başkan yardımcıları ile devam edeceği ifade edildi.

Başkan Kayalar, görüşmeler sırasında Antalya Kumluca İlçe Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu ve Rize Fındıklı İlçe Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu ile de bir araya geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya'nın önerisiyle, Rize'nin tek CHP'li belediyesi olan Fındıklı Belediyesi ile Menderes Belediyesi'nin kardeş belediyesi olması için iki belediye başkanı arasında ilk adım da atıldı.

"Yapmış olduğumuz görüşmeler çok olumlu devam ediyor"

Ziyaretlerin olumlu geçtiğini kaydeden Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "Delege olarak yer alacağımız iktidar kurultayımız öncesinde partimizin önde gelen isimleriyle bir araya geliyoruz. Dört günlük Ankara programımızın ilk iki gününü ziyaretlere son iki gününü de kurultayımıza ayırdık. Ziyaretlerimizde genel başkan yardımcılarımızla bir araya geliyor, Menderes'i konuşuyoruz, Menderesli hemşehrilerimizin de selamını iletiyoruz. Yapmış olduğumuz görüşmeler çok olumlu devam ediyor. Menderes'imizde bugüne kadar yaptıklarımızı ve bundan sonra neler yapacağımızı anlatıyor, sorunlar ve çözüm önerileri için fikir alışverişinde bulunuyoruz. Tüm genel başkan yardımcılarımıza kurultay yoğunluğuna rağmen bize zaman ayırdıkları, güzel ilçemize önem gösterdikleri için tüm Menderesli hemşehrilerim adına teşekkür ederim" dedi.

Kayalar, "Örgüt olarak hazırız. İktidar kurultayımızla birlikte Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde, yerel seçimlerde Menderes'te yakaladığımız başarıyı genel seçimlerde de yakalamak adına aşkla çalışmalarımıza devam edecek ve halkın iktidarında güzel günleri hep birlikte yaşayacağız" şeklinde konuştu.

CHP Menderes İlçe Başkanı Gizem Ergün de, kurultayda belirlenecek kadrolar ile canla ve başla çalışacaklarını ifade etti. - İZMİR

Kaynak: İHA