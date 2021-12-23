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Başkan Kayalar Çiftçinin Yanında

Başkan Kayalar Çiftçinin Yanında
Bültenler - Haberler | Güncel

Menderes Belediyesi tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında yeni üretici yolları ilçeye kazandırılıyor.

İZMİR (Bültenler) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Menderes Belediyesi'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği yol yapım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.Yapılan çalışmalar kapsamında ilçede 3 mahallede yeni üretim yollara açıldı.

Çalışmalar tamamlandı

Sürdürülen çalışmalar kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Efemçukuru'nda 7 kilometrelik yolda sathi kaplama çalışması yapılırken, Menderes Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından da Ataköy ve Sancaklı'da üretim yolları açıldı.

Yeni üretim yolları

İlçede yol yapım çalışmalarını ara vermeden sürdürdüklerini belirten Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, " İzmir Büyükşehir Belediyemiz ve kendi ekiplerimizle birlikte yol yapım çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu çalışmalar kapsamında üreticilerimiz için de yeni üretim yolları açarak onlara destek oluyoruz. Çiftçimizin sesi olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

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