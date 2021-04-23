Başkan Kaya, yürüme güçlüğü çeken Rüya'yı sevindirdi
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Başkan Kaya, yürüme güçlüğü çeken Rüya'yı sevindirdi

Başkan Kaya, yürüme güçlüğü çeken Rüya'yı sevindirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, yürüme güçlüğü çeken Rüya Mızrak'a tekerlekli sandalye hediye ederek sevindirdi.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, yürüme güçlüğü çeken Rüya Mızrak'a tekerlekli sandalye hediye ederek sevindirdi.

İncirliova'nın Atatürk Mahallesi'nde yaşayan Mızrak ailesi, engelli çocukları 7 yaşındaki Rüya Mızrak için İncirliova Belediyesi'nden tekerlekli sandalye talebinde bulundu. Talebe İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya duyarsız kalmadı. Başkan Kaya'nın talimatıyla harekete geçen Belediye Başkan Yardımcısı Feride Hülya Erginer ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personelleri, Türkiye Sakatlar Derneği Aydın Şubesi'nden temin ettikleri tekerlekli sandalyeyi evinde ziyaret ettikleri Rüya Mızrak'a teslim etti.

Tekerlekli sandalyenin yanı sıra kendisine pasta da hediye edilen Mızrak'ın mutluluğu yüzüne yansıdı. Mızrak ailesi, tekerlekli sandalye için İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya ve ekibine teşekkür etti. Küçük çocuğun gülümsemesinin her şeyden değerli olduğunu ifade eden İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, "Küçük Rüya'nın yüzündeki tebessüm bizim için her şeyden değerli. Engelli vatandaşlarımızın bir gün değil, her zaman yanlarındayız. Çünkü İncirliova olarak biz büyük bir aileyiz" dedi. Kaya, Türkiye Sakatlar Derneği Aydın Şubesi'ne uyumlu çalışma ve destek için ayrıca teşekkür etti. - AYDIN

Başkan Kaya, yürüme güçlüğü çeken Rüya'yı sevindirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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