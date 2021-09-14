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Başkan Kaya, şampiyon olan İncirliova Kız Basketbol Takımı'nı ağırladı

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Başkan Kaya, şampiyon olan İncirliova Kız Basketbol Takımı'nı ağırladı

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Aydın Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün düzenlemiş olduğu Yaz Ligi'nde U-14 ve U-16 kategorilerinde şampiyonluğu elde eden İncirliova Belediyespor Kız Basketbol Takımı'nı ağırladı.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Aydın Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün düzenlemiş olduğu Yaz Ligi'nde U-14 ve U-16 kategorilerinde şampiyonluğu elde eden İncirliova Belediyespor Kız Basketbol Takımı'nı ağırladı.

Geçtiğimiz hafta dünya ikinciliği derecesi elde eden milli sporcu Aysun Akay'ın başarısı ile gururlanan İncirliova'ya bir başarı haberi de Kız Basketbol Takımı'ndan geldi. İncirliova Belediyespor Kız Voleybol Takımı, Aydın Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün düzenlemiş olduğu Yaz Ligi'nde U-14 ve U-16 kategorilerinde şampiyon oldu. Şampiyon kızlar İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'yı makamında ziyaret ederek Kaya'ya şampiyonluk kupasını sundu.

"Spora desteğimiz sürecek"

Başarılı sporcuları şampiyonluklarından dolayı tek tek tebrik eden Başkan Kaya, "Sporda güzel haberler almaya devam ediyoruz. Geçen hafta Dünya İşitme Engelliler Atletizm Şampiyonası'nda dünya ikincisi olan milli sporcumuz Aysun Akay'ın başarısını kutlamıştık. Bu hafta bir başarı da Kız Basketbol Takımımızdan geldi. İncirliova Belediyespor Kız Basketbol Takımımız, Aydın Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün düzenlemiş olduğu Yaz Ligi'nde U-14 ve U-16 kategorilerinde şampiyon oldu. Başarıları ile bizleri gururlandıran sporcularımızı kutluyor, antrenörümüz Hamza Özdemir başta olmak üzere kulüp yöneticilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu gurur hepimizin. Biz istiyoruz ki yarınlarımız olan evlatlarımız okullarındaki derslerinde, sporda ve sanatta hep böyle güzel başarılar kazansınlar, asla kötü alışkanlıklar edinmesinler ve uzak dursunlar. Bu anlamda biz her zaman evlatlarımızın yanındayız. İncirliova Belediyesi olarak spora, sanata ve eğitime desteğimiz sürecek" diye konuştu. - AYDIN

Başkan Kaya, şampiyon olan İncirliova Kız Basketbol Takımı'nı ağırladı

Başkan Kaya, şampiyon olan İncirliova Kız Basketbol Takımı'nı ağırladı

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Haber: Başkan Kaya, şampiyon olan İncirliova Kız Basketbol Takımı'nı ağırladı - Haberler
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