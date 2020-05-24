Başkan Kaya, İncirliova'da gelenekleri yaşattı
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Başkan Kaya, İncirliova'da gelenekleri yaşattı

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, evden çıkması kısıtlanan 20 yaş altı genç ve çocukları evlerinde ziyaret ederek bayram harçlığı verdi, şeker ikram etti.

Başkan Kaya, İncirliova'da gelenekleri yaşattı
24.05.2020 20:29 | Son Güncelleme: 24.05.2020 20:32

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, evden çıkması kısıtlanan 20 yaş altı genç ve çocukları evlerinde ziyaret ederek bayram harçlığı verdi, şeker ikram etti. Başkan Kaya böylece bayramlardaki şeker ve harçlık toplama geleneğini çocukların ayağına giderek yaşattı. Harçlıkları ilk kez evden alan çocuklar, mutlu bir bayram yaşadıklarını söyledi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında uzun süredir sokağa çıkamayan 20 yaş altı genç ve çocuklar, Ramazan Bayramını da evlerinde geçiriyor. İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya da çocukların evlerine giderek harçlık dağıttı, bayram şekeri ikram etti.

Harçlıklar çocukların ayağına götürüldü

Harçlık ve şekerleri ayaklarına gelen Acarlar Mahallesi'nden 12 yaşındaki Yıldız Karataş, "Eskiden şeker ve harçlık toplamaya ben gidiyordum. Şimdi ayağıma geldi, çok mutluyum. Belediye Başkanımız Aytekin Kaya'ya çok teşekkür ediyorum" dedi. Sandıklı Mahallesi'nde yaşayan 12 yaşındaki Enes Azun ise, "Önceki bayramlarda evden çıkarak amcalarımıza, komşularımıza gidip bayramlarını evlerinde kutluyorduk. Bu bayram pandemi nedeniyle evden çıkamadık. Başkanımız bizi evimizde ziyaret ederek şekerimizi ve harçlığımızı verdi. Çok mutlu olduk" diye konuştu.

Amacımız geleneği yaşatmak

Gelecekteki güzel günlerden umudunu kesmediğini vurgulayan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya da, "Ramazan Bayramı'nda çocuklarımız bayramlıklarını giyerek ne yazık ki evlerinde kaldı. Hem çocuklarımız için hem de bizler için bu bayram korona belası yüzünden biraz buruk oldu. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle her bayram şeker ve harçlık toplayan çocuklarımız bu güzel bayram geleneğini gerçekleştiremediler. Biz de geleneği yaşatmak adına yavrularımızı evlerinde ziyaret ederek onlara şeker ve harçlık verdik. Amacımız güzel bayram geleneklerimizi yaşatmak. Çocukları bayramlarda sevindirmemiz gerekir. Gönül ister ki İncirliova'daki tüm çocuklarımızı evlerinde ziyaret edelim. Salgın nedeniyle bu bayram böyle oldu. Ben inanıyorum ki gelecekteki güzel günler bizlerin olacak. Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl ülke olarak zor günler geçiriyor olsak da gelecekteki güzel günlerden umudumuzu asla kesmiyoruz. Mübarek Ramazan Bayramının İncirliovamıza, ülkemize ve tüm insanlığa öncelikle sağlık, huzur ve bereket getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum, vatandaşlarımıza şeker tadında bir bayram geçirmeleri dileğiyle hayırlı bayramlar diliyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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