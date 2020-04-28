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Başkan Kaya'dan İncirliova Belediyespor yönetimine şeffaflık teşekkürü

İncirliova Belediyespor yönetimi, kulübün mali durumu hakkında İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'yı bilgilendirdi.

Başkan Kaya'dan İncirliova Belediyespor yönetimine şeffaflık teşekkürü
28.04.2020 10:47 | Son Güncelleme: 28.04.2020 10:47

İncirliova Belediyespor yönetimi, kulübün mali durumu hakkında İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'yı bilgilendirdi.

İncirliova Belediyespor, kulübün çalışmaları ile mali durumu hakkında İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'ya rapor sundu. Detaylı gelir gider tablosunun yer aldığı raporda, gelecek sezonunun planlarına da yer verildi.

Rapor hakkında açıklamalar yapan Kulüp Başkanı Akın Kıvrak, "Göreve geldiğimiz günden itibaren yönetim kurulu olarak hesap verebilen ve her konuda şeffaf olan bir yönetim anlayışı ile İncirliova'nın çocuklarını kadroya katma çabamız sürüyor. Bu çabamız doğrultusunda kadromuzda kendi çocuklarımıza yer verdik. Önümüzdeki sezonda yine altyapıdan İncirliovamızın yerlisi en az 5 oyuncumuzu kadromuza kazandıracağız. 2019 yılı Temmuz ayında göreve geldiğimizde kulübü 300 TL ile devraldık. Bir önceki sezonda bizden önceki yönetim süper amatör ligde oynayarak 580 bin lira masraf yapmış ve sezonu kapatmıştı. Biz de yine bu sezon süper amatör ligde oynayarak ve sadece 163 bin lira harcama yaparak sezonu kapattık. Teknik heyetimiz ve futbolcularımızın özverili çalışmaları ve üstün gayretleri ile bu yıl çok iyi bir başarı yakaladık, play-off'u kıl payı kaçırdık. Belediye Başkanımız Aytekin Kaya ile görüşmelerimiz sonucu yönetim olarak bu yıl ki hedefimiz sahadaki tesislerimizin yenilenmesi, gerekli ek binaların yapılması olacaktır. Korana virüs tehlikesinin sona ermesi durumunda hem merkezde hem de Acarlar'da yaz futbol okulu açmayı planlıyoruz. Yerli futbolcu potansiyelimize kadromuzda çok daha fazla yer vererek önümüzdeki sezonda iddiamızı sürdüreceğiz. Yönetim Kurulu olarak kulübümüze her zaman destek olan Belediye Başkanımız Aytekin Kaya'ya, başkan yardımcılarımıza, meclis üyelerimize ve İncirliova halkına yürekten teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Gençlerin yetişmesi için spor kulüplerini her zaman önemsediğini belirten Başkan Aytekin Kaya ise; "Belediyespor Kulübümüzün yeni yönetiminin seçildiği ilk toplantıda göreve gelen yönetici arkadaşlarımızdan iki temel konuya her zaman dikkat etmelerini istemiştim. Birincisi şeffaf yönetim, ikincisi İncirliovalı gençlerin kadroda her zaman yer bulması. Çünkü ben de göreve gelirken İncirliova halkına söz verdim. Şeffaf bir şekilde belediyeyi yöneteceğim dedim. Bu anlayışla görevimi sürdürüyorum. Belediye yönetimin de bizim sahip olduğumuz bu anlayışı Akın Kıvrak'ın başkanlığındaki kulüp yönetimi de sahiplendi, 2019-2020 sezon sonu gelir- gider tablosunu bizimle paylaştılar. Şeffaf ve her zaman hesap verebilir bir yönetim anlayışını ilke edindikleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Kulüplerimiz bizim göz bebeklerimiz. Sağlıklı, vatanına milletine bağlı, kötü alışkanlıklardan uzak ve ahlaklı gençlerimizin yetişmesi için doğru yönetimlerin görevde olduğu spor kulüplerini her zaman önemsiyorum. Sporun ve sporcunun her zaman yanındayım, verdiğimiz desteği imkanlarımız ölçüşünde arttırarak sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kulüp tarafından açıklanan 2019-2020 sezon sonu gelir-gider tablosunda belediyeden alınan yardımlar, bağışlar ve kira gelirlerinden oluşan gelirlerin 162 bin 754.10 TL olduğu belirtilirken, futbolculara ödenen ücretler, TFF ödemeleri, transfer aktarma ücretleri ve vergi ödemelerini kapsayan tüm giderlerin yine 162 bin 754.10 TL olduğu açıklandı. Kulübün bütçesinin denk olduğu vurgulandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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