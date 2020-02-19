Başkan Kaya'dan gençlere destek

19.02.2020 10:40 | Son Güncelleme: 19.02.2020 10:40

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, Avrupa Birliği Erasmus+ projeleri kapsamında Finlandiya'ya gidecek olan İncirliova Ahmet Çallıoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, okul müdürü Hamza Ünal Cengiz ve İngilizce Öğretmeni Kadir Kahraman ile birlikte Belediye Başkanı Aytekin Kaya'yı makamında ziyaret etti.



"Kültürümüzü tanıtacağız"



Proje hakkında bilgi veren Okul Müdürü Cengiz; "2 Smart 2 Start" isimli projemizde Türkiye'yle birlikte Finlandiya, Romanya, Polonya ve İzlanda olmak üzere beş ülkeden katılımcılar yer alıyor. Projemizin amacı gençlerimizi sosyal ve sportif faaliyetlere yoğunlaştırıp her türlü zararlı alışkanlıklardan uzaklaştırmak. Biz iki öğretmen ve altı öğrencimizle 21-28 Şubat tarihleri arasında Finlandiya'nın Pielavesi şehrinde ülkemizi temsil edeceğiz. Ülkemizin, ilimizin, ilçemizin ve okulumuzun tanıtımını yapacağız. Gelenek göreneklerimizi, yerel ve bölgesel oyunlarımızı, hatta Osmanlı'dan kalma Türk zeka oyunu olan mangalıyı, yemeklerimizi kısacası kültürümüzü anlatacağız." diye konuştu.



Başkan Kaya, başarı dileğinde bulundu



Yurtdışına çıkmanın, farklı yerler görmenin önemine değinen Başkan Kaya, "Yurtdışına çıkmak, farklı yerler görmek, farklı kültürleri tanımak sizin gibi değerli gençlerimiz için ciddi bir kazanım olacaktır. Ülkemizi gittiğiniz yerlerde çok güzel temsil edeceğinize inanıyorum. Bizde size ufak bir katkı olması için içerisinde incirimizin, zeytinyağımızın, deve güreşlerimizin sembolü poşumuzun diğer adıyla yağlıklarımızın ve İncirliovamızın tanıtım broşürlerinin yer aldığı hediyeler hazırladık. Yurtdışındaki arkadaşlarınıza hediye eder, kültürümüzü, doğal zenginliklerimizi, yerel ürünlerimizi anlatırsınız. Gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü olan Aydın'dan, İncirliova'dan bizlerin selamlarını iletirsiniz. Dünya'nın en güzel incirinin Aydın'da yetiştiğini, Aydın'ın en güzel ve en kaliteli incirinin de incirin anavatanı İncirliovamızda yetiştiğini söyleyip onları memleketimize davet edersiniz, şimdiden başarılar diliyorum. İncirliova Belediyesi tüm projelerinizde her zaman sizin yanınızda, yeter ki siz bizi böyle gururlandırmaya devam edin, gençlere hep destek tam destek" ifadelerini kullandı.



Ziyaretin sonunda Başkan Kaya'ya teşekkür eden Okul Müdürü Cengiz, "İncirliova halkının ve sizlerin selamlarını ileteceğiz, hazırladığınız hediyeler için teşekkür ederiz" dedi.



Ziyarette belediye başkan yardımcıları Hülya Erginer, Mehmet Güler ve Ender Yeğen de hazır bulundu. - AYDIN

Kaynak: İHA