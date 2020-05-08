Başkan Kaya'dan annelere çiçek
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Başkan Kaya'dan annelere çiçek

Başkan Kaya'dan annelere çiçek
08.05.2020 13:20 | Son Güncelleme: 08.05.2020 13:21

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya; İncirliovalı annelerin Anneler Gününü çiçek dağıtarak kutladı.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya; İncirliovalı annelerin Anneler Gününü çiçek dağıtarak kutladı.

Belediye ekiplerince korona virüs önlemlerine uygun bir şekilde kapalı pazaryeri girişlerinde açılan stantlarda dağıtım yapan Başkan Kaya; "Şu salgın günlerinde annelerimize öncelikle sağlık diliyorum, onlar bizim başımızın tacı" diye konuştu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında bütün belediyeler etkinliklerini iptal ederken İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, tedbiri elden bırakmayarak İncirliovalı annelerin Anneler Günü'nü kutladı. Başkan Kaya pazar alışverişi için kapalı pazar yerine gelen anneleri pazaryerinin girişinde karşılayarak çiçek hediye etti.

Salgın nedeniyle etkinlik düzenleyemediklerini belirten Başkan Kaya; "Korona illeti yüzünden toplu etkinlikler düzenleyemiyoruz. Bizde düşündük tedbiri elden bırakmadan dünyaya gözlerimizi açtığımızdan ilk andan itibaren sevgileriyle bizleri kucaklayan, mutluluğumuzu kendi mutlulukları, üzüntümüzü kendi üzüntüleri bilen, haklarını hiçbir zaman ödeyemeyeceğimiz annelerimizin Anneler Günü'nü yine onlar aileleri için alışverişe geldiklerinde kutlayalım istedik. Kapalı pazaryerinin girişinde maskelerimizi takarak, sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde çiçekleri annelerimize hediye ettik. Şu salgın günlerinde başlarımızın tacı annelerimize, sağlık ve mutluluk diliyor, evlatlarını kutsal vatanımız için toprağa veren şehit annelerimiz başta olmak üzere, her biri birer fedakarlık abidesi olan annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum. Hakkın rahmetine kavuşmuş tüm anneleri saygı ve rahmetle ile anıyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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