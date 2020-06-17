Başkan Kaya, çalışmaları yerinde inceledi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Kaya, çalışmaları yerinde inceledi

Aydın'ın İncirliova ilçesi Osmanbükü mahallesinde İncirliova Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile yapılacak yol yapım çalışması başladı.

Başkan Kaya, çalışmaları yerinde inceledi
17.06.2020 13:50 | Son Güncelleme: 17.06.2020 13:54

Aydın'ın İncirliova ilçesi Osmanbükü mahallesinde İncirliova Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile yapılacak yol yapım çalışması başladı. 4 kilometrelik yol sıcak asfaltla kaplanacak.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Aytekin Kaya; "İncirliova'nın yol sorunu kalmayacak" diye konuştu.

"En büyük sorun bozuk yollar"

Göreve geldiği günden itibaren yol yapım ve onarım çalışmalarına ağırlık veren İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya; "İncirliovamızın en önemli sorunlarının başında yol sorunu geliyor. İlçemiz son on yılda hızlı bir yapılaşma süreci yaşadı. Bu durum yeni yol sorunların doğmasına neden oldu. Uzun zamandır çoğu yolların da bakımsız kalması var olan sorunu daha da büyüttü. Biz göreve gelir gelmez yol yapım çalışmalarına öncelik verdik. Yaptığımız planlama doğrultusunda ilk etapta vatandaşın evinin önündeki en acil sorunları giderdik. Yarım bırakılmış yolları tamamladık, eksik bırakılan kaldırımları yaptık" ifadelerini kullandı.

"Çerçioğlu'na teşekkür"

Korona virüs salgınında normal sürece geçilmesi ve asfalt sezonunun açılmasıyla birlikte yol yapım çalışmalarına daha kapsamlı bir şekilde başladıklarını belirten Başkan Kaya; "Korona belası belediyeleri ciddi bir şekilde etkiledi, personel konusunda sorunlar yaşadık. Normalleşme sürecine girilmesiyle biraz daha rahatladık, asfalt sezonu da açıldı. Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile yaptığımız işbirliği ve planlama doğrultusunda çalışmalara başladık. Osmanbükü mahallemizde Acarlar-Osmanbükü Yolu, Kazak Kahvesi mevkiine kadar olan 4 kilometrelik yol sıcak asfaltla kaplanacak. Yol yapım çalışmamız sırasıyla diğer mahallelerimizde de devam edecek. Söz verdiğimiz gibi bizim dönemimizde İncirliovamızda yol sorunu kalmayacak. Bozuk olan tüm yolları yenileyerek hem araçlar hem de yayalar için yollarımızı daha konforlu hale getireceğiz. Aydın Büyükşehir Belediyesi ve İncirliova Belediyesi birlikte çalışıyor, İncirliova kazanıyor. Bize verdiği destek ve tüm hizmetler için Topuklu Efemiz Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ediyorum. Yol yapım çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek" dedi.

Başkan Kaya'ya çalışmaları denetlediği sırada meclis üyeleri Murat Görev ve Mehmet Çelebi eşlik etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu Haber
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı Haber
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi Haber
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP'lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı Haber
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP'lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı
Bilim Kurulu Üyesi bizzat açıkladı! Memleketindeki vaka sayısı 20 katına çıktı Haber
Bilim Kurulu Üyesi bizzat açıkladı! Memleketindeki vaka sayısı 20 katına çıktı
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor Haber
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
Ahıra girmek isteyen 3 metrelik engerek yılanı öldürüldü
Ahıra girmek isteyen 3 metrelik engerek yılanı öldürüldü
Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek
Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek
'Korona için mucize' denilen deksametazon isimli ilaç, 40 liraya hayat kurtaracak
"Korona için mucize" denilen deksametazon isimli ilaç, 40 liraya hayat kurtaracak
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti
Son dakika: Ülkemizdeki vaka sayısı artarken 13 kentimizde antikor testleri yapılacak
Son dakika: Ülkemizdeki vaka sayısı artarken 13 kentimizde antikor testleri yapılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesi başladı! Masada 5 önemli başlık var
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesi başladı! Masada 5 önemli başlık var
Leopar sevdiği anları paylaşan Şevval Şahin, cesur bikinisiyle hayran bıraktı
Leopar sevdiği anları paylaşan Şevval Şahin, cesur bikinisiyle hayran bıraktı
Yetkililerin uyarılarını hiçe sayan grup, düğünde göbek atıp eğlendi
Yetkililerin uyarılarını hiçe sayan grup, düğünde göbek atıp eğlendi
Hasata hazırladığı ballarına ayının saldırdığı üreticinin tek tesellisi var
Hasata hazırladığı ballarına ayının saldırdığı üreticinin tek tesellisi var
İstanbul'da 5 gün boyunca gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
İstanbul'da 5 gün boyunca gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
Yolda gördüğü ayıyı öpücükle çağıran vatandaş karşılık bulamadı
Yolda gördüğü ayıyı öpücükle çağıran vatandaş karşılık bulamadı
'Mehdi' olduğunu iddia eden şahıs, kendisiyle dalga geçen kişiyi delik deşik etti
"Mehdi" olduğunu iddia eden şahıs, kendisiyle dalga geçen kişiyi delik deşik etti
Şule Çet davasında sanıkların cezası onandı
Şule Çet davasında sanıkların cezası onandı
Seyir halindeki otomobile yıldırım isabet etti, o anlar saniye saniye kameralara yansıdı
Seyir halindeki otomobile yıldırım isabet etti, o anlar saniye saniye kameralara yansıdı
Pişkinliğin bu kadarı! Bodrum'a akın eden korsan taksiciler, otobüs ve uçakları fırsatçılıkla suçladı
Pişkinliğin bu kadarı! Bodrum'a akın eden korsan taksiciler, otobüs ve uçakları fırsatçılıkla suçladı
Kapalıçarşı'dan çalınan Kur'an-ı Kerim yurt dışında ortaya çıktı
Kapalıçarşı'dan çalınan Kur'an-ı Kerim yurt dışında ortaya çıktı
First Lady'lere mektup gönderen Emine Erdoğan, pandemi sürecinde öze dönüş vurgusu yaptı
First Lady'lere mektup gönderen Emine Erdoğan, pandemi sürecinde öze dönüş vurgusu yaptı
HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın TBMM'deki sözleri tepki çekti: İsteseydik dağda savaşırdık
HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın TBMM'deki sözleri tepki çekti: İsteseydik dağda savaşırdık
Salgının başlangıcından beri vaka görülmeyen Kula'da, 2 günde 2 vaka tespit edildi
Salgının başlangıcından beri vaka görülmeyen Kula'da, 2 günde 2 vaka tespit edildi
Korona nedeniyle kapalı kafeye 391 bin lira elektrik faturası geldi
Korona nedeniyle kapalı kafeye 391 bin lira elektrik faturası geldi
Antalya'da falezlerde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu
Antalya'da falezlerde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu
Düğünler iptal oldu, burma bilezikler raflarda kaldı
Düğünler iptal oldu, burma bilezikler raflarda kaldı
Yeğeniyle fotoğrafını paylaşan Hande Erçel'e beğeni yağdı
Yeğeniyle fotoğrafını paylaşan Hande Erçel'e beğeni yağdı
Görevli olmadığı sırada kavgaya müdahale eden bekçi başından vuruldu
Görevli olmadığı sırada kavgaya müdahale eden bekçi başından vuruldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Özgür Özel Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sıla Cem Yılmaz Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Gökhan Gönül Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Bülent Korkmaz
Daha Fazla İlaç Türk Kadın Trabzonspor
Şu an buradasınız: Başkan Kaya, çalışmaları yerinde inceledi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.6.2020 14:18:27. #1.14#
title