Başkan Kaya; "Bu bayram Samet'in Bayramı olsun"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Kaya; "Bu bayram Samet'in Bayramı olsun"

Başkan Kaya; 'Bu bayram Samet'in Bayramı olsun'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın'da geçirdiği talihsiz kaza nedeniyle ameliyatla iki kolu omzundan kesilen Samet Aktepe'nin tedavisine başlandı.

Aydın'da geçirdiği talihsiz kaza nedeniyle ameliyatla iki kolu omzundan kesilen Samet Aktepe'nin tedavisine başlandı. Başlatılan yardım kampanyası kapsamında medikal şirketin İstanbul'daki protez uyulama merkezinde tetkiklerine başlanılan Samet'in omzundaki kas ve sinir kaybının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, "Yardım kampanyasında bugün itibariyle 600 bin liraya ulaştık. Tedavi için 800 bin liraya daha ihtiyacımız var. Hayırsever vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyorum. Haydi, bu bayram sizlerin desteğiyle Samet'in bayramı olsun" ifadelerini kullandı.

Samet'e protez kol takacak olan medikal şirketi de Samet'in omzunda yaşanabilecek sinir ve doku kaybının önüne geçilmesi için İstanbul'daki protez uyulama merkezinde ilk tetkiklerine başladı. Tedavi süreciyle ilgili bilgi veren Başkan Kaya, "Samet'in tedavisi uzun soluklu bir tedavi. Bu sebeple Samet'in öncelikle protez sürecine kendisini hazırlaması gerekiyor. Doktorları bu dönemde vücudun ilgili bölümlerinde kas ve doku kaybının önlenmesinin çok önemli olduğu belirtti. Ayrıca Samet'in omuzlarında, özel hazırlanan test soketleri üzerinden denemeler yapıldı. Samet'e yardımcı olan, tedavisiyle ilgilenen gerek İstanbul'daki gerekse Aydın'daki tüm doktor ve sağlık çalışanlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"800 bin lira daha gerekiyor"

Samet'in tedavi giderlerinin karşılanması ve protez kollarına kavuşabilmesi için İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya girişimleriyle valilik izni alınarak başlatılan yardım kampanyası Türkiye'nin dört bir yanından destek görüyor. Tedavi için eksik kalan 800 bin liranın toplanması için yeniden çağrı yapan Başkan Kaya, "1 milyon 400 bin lira toplamayı hedeflediğimiz yardım kampanyasında bugün itibariyle 600 bin liraya ulaştık. Tedavi için 800 bin liraya daha ihtiyacımız var. Sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın yoğun olarak yaşandığı mübarek Ramazan ayında hayırsever vatandaşlarımızın çok daha duyarlı davranacağını düşünüyor ve çağrıda bulunuyorum. Haydi, bu bayram sizlerin desteğiyle Samet'in bayramı olsun. Samet yeniden hayata dokunsun" dedi.

Aydın Valiliği onayıyla açılan yardım kampanyası hesap bilgilerini paylaşan Başkan Kaya, tedaviye katkıda bulunmak isteyenleri hesap sahibi Samet Aktepe adına Ziraat Bankası İncirliova Şubesi 96563343-5001 797 hesap numarasına yada TR70 0001 0007 9796 5633 4350 01 IBAN numarasına desteklerini iletebileceklerini belirtti. - AYDIN

Başkan Kaya; 'Bu bayram Samet'in Bayramı olsun'
Başkan Kaya; 'Bu bayram Samet'in Bayramı olsun'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Eşinin kurşun yağmuruna tuttuğu kadın, 17 yaşındaki evladının kolları arasında can vermiş
Eşinin kurşun yağmuruna tuttuğu kadın, 17 yaşındaki evladının kolları arasında can vermiş
Gümüşhane'de seyrine doyulmaz manzara! 'Süper Ay' görenleri mest etti
Gümüşhane'de seyrine doyulmaz manzara! 'Süper Ay' görenleri mest etti
Henüz 19 yaşındaydı! Muayene olup çıktığı hastaneye cansız bedeni geldi
Henüz 19 yaşındaydı! Muayene olup çıktığı hastaneye cansız bedeni geldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mehmet Muş Fuat Oktay Vedat Bilgin Fahrettin Altun
Magazin Hadise Ezgi Mola Müge Anlı Yılmaz Erdoğan
Spor Mesut Özil Rıza Kayaalp Mete Kalkavan Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Başkan Kaya; "Bu bayram Samet'in Bayramı olsun" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 16:59:56. #1.16#

title