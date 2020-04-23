Başkan Kavuş: "Tüm olumsuzluklara rağmen bayramımızı büyük sevinç ve coşkuyla kutluyoruz"
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Mustafa Kavuş, 23 Nisan, Meram, Güncel, Haber

Başkan Kavuş: "Tüm olumsuzluklara rağmen bayramımızı büyük sevinç ve coşkuyla kutluyoruz"

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu video konferans sistemiyle temsili olarak 4. Sınıf öğrencisi İlyas Eymen Arı'ya devretti.

23.04.2020 14:57 | Son Güncelleme: 23.04.2020 14:57
Başkan Kavuş:

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu video konferans sistemiyle temsili olarak 4. Sınıf öğrencisi İlyas Eymen Arı'ya devretti.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle koltuğunu Mehmet Şükriye Sert İlkokulu 4. Sınıf öğrencisi İlyas Eymen Arı'ya devretti. Ancak bu devir teslim töreni korona virüs salgını sebebiyle her zamankinden farklı olarak video konferans sistemiyle gerçekleştirildi. Meram Belediye Başkan Yardımcılarının da katıldığı törende İlyas Eymen Arı'yla uzaktan eğitim hakkında bir süre sohbet eden Başkan Kavuş, "Aramızda mesafeler olsa da, birbirimizi kameralar vasıtasıyla görüyor olsakta devam eden bir geleneği aksatmadan yaşatmaya devam etmek amacıyla bu yılki töreni video konferansla gerçekleştirdik" diye konuştu.

"Bağımsızlığımızın ve geleceğimizin teminatı çocuklarımız tarihten aldıkları güvenle büyük başarılara imza atacaklar"

Eymen ile birlikte tüm çocukların 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Başkan Mustafa Kavuş, "Aziz Milletimiz, İstiklal Savaşı ile bir büyük destan daha yazmış, birlik, beraberlik ve zorluklar içinde büyük bir mücadele ortaya koyarak devletimizin temellerini atmıştır. 23 Nisan 1920 günü açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi tam bağımsızlık arzumuzu ve idealimizi tüm dünyaya ilan etmiştir. Meclisimiz aynı zamanda özgürlük ve bağımsızlık aşkımızın en önemli timsalidir. Milletimiz için böylesi önemli bir günü geleceğimizin ve bağımsızlığımızın teminatı çocuklarımızın bayramı kılmak herkes için manidardır. Bayramı 100. Yılında da tüm olumsuzluklara rağmen aynı hatta artan bir coşku ve sevinçle kutluyor olmak milletimizin büyüklüğünün ve devletimizin ne denli sağlam temeller üzerinde yükseldiğinin en büyük işaretidir. Bizim çocuklarımıza olan güvenimiz tamdır. İnanıyoruz ki, onlar da tarihten aldıkları özgüvenle büyük başarılara imza atmaya devam edecektir. Bu vesile ile TBMM'nin ilk Başkanı Gazi Mustafa Kemal ile onun silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Tüm çocuklarımızın bayramını en içten dileklerimle kutluyorum" diye konuştu.

Daha sonra temsilen başkanlık koltuğuna oturan İlyas Eymen Arı, Meram Belediyesinin çalışmaları hakkında Başkan Yardımcılarından bilgi aldı. Virüsle mücadele ve salgın sonrası planlamalar hakkında da sorular soran Eymen, özellikle parkların virüs salgından sonra vatandaşlar tarafından en güzel şekilde kullanılabilmesi için talimat verdi. - KONYA

Kaynak: İHA

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