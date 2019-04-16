Başkan Kavuş: "Tantavi, Şehrin Kültürüne Büyük Katkı Sağlayacak"

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Tantavi Ambarı restorasyon çalışmalarının 45 ila 60 gün içerisinde bitirileceğinin müjdesini verdi.

Başkan Yardımcıları ve teknik ekibiyle birlikte restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Mustafa Kavuş, müteahhit firma yetkililerinden bilgi aldı.

Kültür ve Sanat Merkezi işlevi görecek olan Tantavi Ambarının şehrin kültür ve sanatının kalbinin atacağı bir mekan haline geleceğini belirten Başkan Kavuş, "Konevi Kültür Merkezinin işlevini yitirmesinin ardından burası Meram'ın yeniden Kültür ve Sanat Merkezi haline gelmesine büyük katkı sağlayacak. Sadece ambar değil etrafının düzenlemesine de büyük önem veriyoruz. Mamuriye Camimiz ve şadırvanı ile ambarın etrafındaki parkın düzenlemesi tam anlamıyla bittiğinde bu bölge mahallemizin göz bebeği olacak. Sanatseverlerle buluşabilmek ve Meram'ı sanatla buluşturabilmek amacıyla olabildiğince hızlı hareket ediyoruz. Müteahhidimiz de belediyemiz gibi burayı bir an önce bitirmek için büyük gayret sarf ediyor. İnşallah bu çabalar hızlıca sonuç verecek ve Tantavi Ambarını Meram'ın hizmetine sunacağız" şeklinde konuştu.

"Eşsiz güzelliği ile kültür ve sanatın merkezi olacak"

Meram'ın tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkmanın ve bu mirası yaşatmanın gayretinde olacaklarını ifade eden Başkan Kavuş, "1850'li yıllarda inşa edilen ve çok uzun süre atıl bekleyen Tantavi Ambarı'nın restorasyon çalışmaları 45 ila 60 gün içerisinde tamamlanarak, Meram'ın hizmetine sunulacak. Bu tarihi mirasımızda, sempozyumlar, konferanslar, müzayedeler ve sergilerle kültürel ve sanatsal hayatımıza katkı sunacağız. Teras katında ise kitap kafe oluşturarak halkımızın buraya teveccühünü artırmayı hedefledik. Zeminde hidrolik bir asansörü mevcut. Yapılacak faaliyet için sahne gerekli olduğunda bu asansör sayesinde alanımız sahneye de kavuşuyor. Tantavi Ambarı, tüm bu özellikleriyle Meram'ın sanat ve kültür hayatına katkı sağlayacak önemli bir alan olacaktır" ifadelerini kullandı.

Başkan Mustafa Kavuş, incelemelerinin ardından parka gelen vatandaşlarla ve mahalle sakinleriyle bir süre sohbet etti. - KONYA

Kaynak: İHA