Başkan Kavuş'tan kadın personele karanfil
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Dünya Kadınlar Günü, Mustafa Kavuş, Meram, Güncel

Başkan Kavuş'tan kadın personele karanfil

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram Belediyesinde çalışan kadın personelin 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü karanfillerle kutladı.

09.03.2020 13:35 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:36
Başkan Kavuş'tan kadın personele karanfil

Kadın çalışanları tek tek ziyaret eden Başkan Mustafa Kavuş, Meram'a hizmet yolunda kadın personelin gösterdiği özveri, gayret, fedakarlık ve çalışkanlıkla kendilerine güç ve cesaret verdiğini söyledi.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram Belediyesinde çalışan kadın personelin 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı. Ofislerinde ve sahada çalışan kadın personeli ziyaret eden Başkan Mustafa Kavuş, onlara karanfil hediye etti. Başkan Kavuş ayrıca çeşitli işlemler için belediye hizmet binasında bulunan kadınların da günlerini kutlayarak onlara da karanfil takdim etti.

BAŞKAN KAVUŞ; "KADININ ELİNİN DEĞDİĞİ HERŞEY GÜZELLEŞİYOR"

Kadınların Meram'a hizmet yolunda önemli yük aldığına vurgu yapan Başkan Kavuş, gösterdikleri özveri, gayret, fedakarlık ve çalışkanlık için kadın personele teşekkür etti. Meram'a en iyisini kazandırma gayretlerinde kadınların kendilerine güç ve cesaret verdiklerini belirten Başkan Kavuş, sözlerini şöyle sürdürdü; "Sadece işte değil, hayatın tüm alanında taşıdığınız yükü büyük bir maharetle sırtlanıyor ve bunun yanında gösterdiğiniz yüksek performans ile Meram'a en iyisini kazandırmak için olağanüstü bir çaba sarfediyorsunuz. Kadının elinin değdiği her yer ve her şey güzelleşiyor; tıpkı sizlerin varlığıyla daha güzel ve değerli hizmetler üreten belediyemiz gibi. Meram için yapılan her güzel icraatın perde arkasında sizlerin imzası var. Hizmet yolunu sizlerle yürümenin benim için onur olduğunu bilmenizi istiyorum.Bu vesile ile sizlerin ve yürekleri, emekleri, vefakârlıkları, fedakârlıklarıyla dünyayı güzelleştiren tüm kadınlarımızın, Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum."

Kaynak: Bültenler

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