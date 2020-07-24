Başkan Kavuş, minyatür Ayasofya'nın tabelasını değiştirdi Başkan Kavuş, minyatür Ayasofya'nın tabelasını değiştirdi Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 80 Binde Devri Alem Parkı içinde bulunan Ayasofya Müzesi minyatürünün tabelasını "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi" olarak değiştirdi.

Başkan Kavuş, minyatür Ayasofya'nın tabelasını değiştirdi

KONYA - Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 80 Binde Devri Alem Parkı içinde bulunan Ayasofya Müzesi minyatürünün tabelasını "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi" olarak değiştirdi.

İstanbul'un fethinin sembolü olan Ayasofya Camii 1934 yılında müzeye dönüştürülmesinin ardından bugün Cuma namazıyla yeniden ibadete açıldı. Bu kapsamda Ayasofya Müzesinin ismi de "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi" olarak değiştirildi. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da, 80 Binde Devri Alem Parkı içinde bulunan Ayasofya Müzesi minyatürünün tabelasını "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi" olarak değiştirdi. Burada açıklama yapan başkan Kavuş, Ayasofya'nın tam da derinliği ve geçmişi olan yapılardan olduğunu söyledi.

"Bağımsızlığımızı tam olarak yerine getirdiğimiz bir gün"

Ayasofya'nın hürriyet, adanmışlık, irade, ibadet, zikir, dua, secde ve aşk olduğunu ifade eden Başkan Mustafa Kavuş, "Bugünleri görmek için ömürleri heba edilen bir binadır Ayasofya. Bütün bunları bilmeyenler için Ayasofya bazen tarihi bir eser bazen bir müze bazen de bir camidir. Ama tabii bunları bilmeyenler Ayasofyamızı böyle tanımlayabilir. 1934 yılından yaklaşık 86 yıl sonra müzeye dönüştürülmesinin ardından tam da bugün 24 Temmuz Cuma namazı ile birlikte yeniden Müslümanların sahip olduğu ve ibadet edebilecekleri bir yer haline gelmiştir Ayasofya. Bugün bizim için, hem Türkiye hem İslam coğrafyası açısından yıllardır bunun için dua eden birçok nesil geçti. 86 yıl dediğimizde babalarımızın babaları hatta onların babalarının burası ibadete açılsın, ülkemizin olsun dediler. Gerçek manada ibadet edemedikten sonra binanın ülkemizin sınırları içerisinde olması da hiçbir şey ifade etmiyordu. Ne zaman ki burada gerçekten secde edilmeye başlandı işte bugün de bağımsızlığımızı tam olarak yerine getirdiğimiz bir gün, tarihi önemi buradan kaynaklanıyor" dedi.

"Kurban Bayramı öncesinde çifte bayram yaşamış oluyoruz"

Cumhurbaşkanlığı tarafından çok güzel bir video hazırlandığını ifade eden Başkan Kavuş, "Bütün Müslüman coğrafyasındaki Müslümanların Ayasofya'nın açılışını bir bayram gibi kutladığına şahit olduk. Yaşadığımız süreç neticesinde hem elhamdülillah diyoruz hem de yeniden bismillah diyoruz. Aslında yeni bir başlangıcın, yeni bir dönüşümün, tam bağımsızlık için bismillah dediğimiz bir gün. Bunu 86 yıl sonra Fatih Sultan Mehmet Han'ın torunu olan Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Danıştay'ın da kararıyla bugün bu karar alınmış oldu. Ben de bu ekibin bir parçası olmaktan gurur ve onur duyuyorum. Bugün çok mutluyuz. Kurban Bayramı öncesinde çifte bayram yaşamış oluyoruz. Tüm ulusumuza, milletimize ve İslam coğrafyasına hayırlı mübarek olsun diyoruz" diye konuştu.

"Küçük de olsa bu işi yapmaktan gururluyuz"

Minyatür eser parkında 125 eser olduğunu belirten Başkan Kavuş, "Hem tarihi Türk binalarının hem de İslam coğrafyasında bulunan tarihi eserlerin içinde yer aldığı ve herkesi de gezmeye davet ettiğimiz bir yer. Yaklaşık 7-8 yıl önce yapılmış bugün de hala güzelliğini ve büyüklüğünü korumuş bir parkın içerisindeyiz. Bu vesileyle Cumhurbaşkanımız nasıl kendi elleriyle Ayasofya'ya cami tabelasını taktıysa biz bu tabelayı takarak küçük de olsa bu işi yapmaktan gururluyuz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA