Başkan Kavuş: "Meram ailesinde kimse yalnız değil"
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Başkan Kavuş: "Meram ailesinde kimse yalnız değil"

Başkan Kavuş: 'Meram ailesinde kimse yalnız değil'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi yaşlı ve engelli geliri olmayan vatandaşların evlerini temizliyor.

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi yaşlı ve engelli geliri olmayan vatandaşların evlerini temizliyor.

Meram Belediyesi Kurban Bayramı öncesi örnek bir sosyal belediyecilik uygulamasına imza atıyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kurban Bayramı öncesi kolları sıvayarak ihtiyaç sahibi vatandaşların yardımına koşuyor. Gruplara ayrılan ekipler, ilçede yaşayan, yaşlı ve engelli geliri olmayan vatandaşların evlerinde temizlik işlemi gerçekleştiriyor.

"Ev temizliği ve gıda ihtiyaçları tespit ediliyor"

Kurban Bayramına sayılı günler kala ekiplerin evlerdeki temizlik çalışmalarına hız kazandırdığını belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "Sadece bayramlarda değil, yıl boyunca yardıma ihtiyaç duyan yaşlı ve engelli geliri olmayan hemşehrilerimizin evlerini temizleyerek sağlıklı bir ortamda yaşamalarını sağlamaya çalışıyoruz. Hepimiz bir gün yaşlanacağız ve başkalarının yardımına ihtiyaç duyacağız. Buradan yola çıkarak hem kültürümüzün hem de dinimizin gereği olarak yaşlı, engelli hemşehrilerimizi yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. Gerek evlerinin temizliği, gerekse gıda ihtiyaçlarını tespit ederek destek olmaya gayret gösteriyoruz" şeklinde konuştu.

"Çünkü aile olmak bunu gerektirir"

Başkan Kavuş, Meram'da yaşayan herkesin, ailenin bir parçası olduğunu belirterek, "Gencinden yaşlısına, büyüğünden küçüğüne kadar hepimiz Meram ailesinin bir parçasıyız. Elimizden geldiğince bu ailede kimsenin zorda kalmasına izin vermeyiz. Kimin ne ihtiyacı varsa belediye olarak imkanlarımız doğrultusunda yardımcı olmaya çalışacağız. Gücümüzün yetmediği yerde hemşehrilerimizle el ele vererek yardıma ihtiyaç duyan yaşlı ve engelli geliri olmayan hemşehrilerimize el uzatacağız. Çünkü aile olmak bunu gerektirir" dedi. - KONYA

Başkan Kavuş: 'Meram ailesinde kimse yalnız değil'
Başkan Kavuş: 'Meram ailesinde kimse yalnız değil'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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