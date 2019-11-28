Başkan Kavuş: "Kursiyer Gençleri ve Eğitimlerini ziyaret etti

28.11.2019 12:02 | Son Güncelleme: 28.11.2019 12:07

Hem çocukların hem de gençlerin eğitim, sosyal, kültürel ve sanatsal hayatına büyük katkı sağlayan ve onlara yeni ufuklar açan Meram Belediyesi Mehmet Ali Özbuğday Gençlik Merkezinde atölyelerinde dersler yoğun ilgi görüyor.



21 Ekim günü başlayan derslere katılan kursiyerler eğitimlerinde kısa zaman içinde önemli mesafe katetmiş olmanın mutluluğunu yaşıyor. 9-14, 14-18 ve 18-29 yaş aralığındaki gençlerin ayrı gruplar halinde eğitim aldığı Gençlik Merkezini ziyaret eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, derslerinde gençlere eşlik etti, onlarla ve eğitmenleriyle sohbet etti. İlk olarak eğitmenlerle istişarede bulunan ve merkezin faaliyetleri hakkında bilgi alan Başkan Kavuş tek tek sınıfları gezerek eğitimlere katıldı. Ebru dersinde, ebru sanatını öğrenen öğrencilerin dersini takip eden Başkan Kavuş, daha sonra kendisi ebru yaptı. Ayrıca gençlerin gitar dersine katılan Başkan Kavuş, eğitim süreci hakkında bilgi aldı ve gitarı yeni öğrenen kursiyerlerin mini konserini dinledi. Başkan Kavuş robotik kodlama dersinde de çocukların uygulamalarını görme fırsatı buldu.



"Dersler gençlerin eğitimine ve gelişimine önemli katkı sunuyor"



Alanlarında uzman eğitmenler tarafından verilen derslerle Mehmet Ali Özbuğday Gençlik Merkezinin önemli bir açığı kapattığını ve gençlerin sosyal, kültürel ve eğitim hayatlarına ciddi anlamda destek verdiğini hatırlatan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "Çocuklarımızın kaliteli ve çok yönlü bir eğitim alabilmeleri, donanımlı ve geçmişinden beslenerek geleceğe özgüvenle yürümeleri adına bu eğitimleri oldukça önemsiyoruz. Sanattan teknolojiye, kişisel gelişimden yabancı dillere kadar geniş bir yelpazede verilen bu eğitimler, onların bu donanıma sahip olabilmeleri için önemli kilometre taşlarıdır. Bu ziyaretimizde gördük ki çocuklarımız burada olmaktan dolayı büyük mutluluk yaşıyorlar ve bu mutluluğun sonucu olarak kendilerine sunulan bu fırsatı olabildiğince iyi değerlendiriyorlar. Çocuklarımızın hayatına renk katan ve gelişimlerine destek sağlayan hocalarıma da ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.



9-14, 14-18 ve 18-29 yaş aralığında üç ayrı grupta verilen derslerde Güzel Sanatlar, Müzik, Yabancı Dil, Teknoloji ve Kişisel Gelişim adı altında 5 ana başlık bulunuyor. 22 ayrı dersin bulunduğu atölyelerde 9-14 yaş grubu gençlere ingilizce, resim, gitar, robotik kodlama, akıl zeka oyunları ve arduino dersleri veriliyor. 14-18 yaş aralığında ise yabancı dil dersleri ilgi görüyor. Gençlik Merkezinde verilen eğitimler ise şöyle; Müzik Atölyesi; gitar, bağlama, ney, Yabancı Dil Atölyesi İngilizce, Arapça, Osmanlıca, Almanca, Güzel Sanatlar Atölyesi; kaligrafi, ebru, kağıt rolyef, çini, resim, ahşap boyama, Kişisel Gelişim Atölyesi; diksiyon, etkili ve hızlı okuma, akıl zeka oyunları, liderlik eğitimi, adab-ı muaşeret, Teknoloji Atölyesi; ofis programı kullanımı, arduino devreleri geliştirme ve uyum eğitimi, arduino programlama geliştirme ve uyum eğitimi, robot uygulamaları. - KONYA

Kaynak: İHA