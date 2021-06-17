Başkan Kavuş: "Konyalıyız ve konyasporluyuz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Kavuş: "Konyalıyız ve konyasporluyuz"

Başkan Kavuş: 'Konyalıyız ve konyasporluyuz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Konyaspor'da geçtiğimiz günlerde gerçekleşen kongrede başkanlığa seçilen Fatih Özgökçen ve yönetim kurulu üyeleri, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'u makamında ziyaret etti.

Konyaspor'da geçtiğimiz günlerde gerçekleşen kongrede başkanlığa seçilen Fatih Özgökçen ve yönetim kurulu üyeleri, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'u makamında ziyaret etti.

Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen ve yönetim kurulu üyeleri Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'u ziyaret etti. Konya sporunu geliştirmeye yönelik çalışmaların ele alındığı görüşmede, futbolun tüm tarafından ilgi gören bir spor dalı olduğu ve profesyonel futbol takımlarının şehirlere sağladığı katkıya dikkat çekildi.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "Konyaspor, Konya şehri için önemli bir değer. Takımımızın Süper Lig'de mücadele ediyor olması da şehrimizin marka değerine katkı sağlıyor. Bizler Konyalıyız ve Konyasporluyuz. Bu şehirde yaşayan her birey gibi Konyasporumuzun başarısı ile seviniyor, alınan kötü sonuçlarla üzülüyoruz. Yine basketbol dalında da takımımız Süper Lig kapısından döndü. İnanıyorum ki yeni sezonda başarıya ulaşılacak. Kulüp Başkanımız Fatih Özgökçen ve ekibine ziyaretlerinden dolayı teşekkür eder, yeni dönemin şehrimize hayırlı olmasını dilerim. Bu yıl 100. yaşına girecek Konyasporumuz'un başarısı inşallah artarak devam edecektir" dedi.

"Konyaspor sevdalısı güçlü bir yönetimle yola çıktık"

Konyaspor Kulüp Başkanı Fatih Özgökçen ise misafirperverliğinden dolayı Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'a teşekkür ederken, "Konyaspor sevdalısı güçlü bir yönetimle yola çıktık. Konyaspor şehrimizin gözbebeğidir. Şehrimizin tüm dinamikleriyle birlikte Konyasporumuz'u en iyi noktalara taşımak için emek harcayacağız" şeklinde konuştu.

Ziyaretin ardından Konyaspor Kulüp Başkanı Özgökçen, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'a üzerinde isminin yazılı olduğu 42 numaralı formayı hediye etti. - KONYA

Başkan Kavuş: 'Konyalıyız ve konyasporluyuz'
Başkan Kavuş: 'Konyalıyız ve konyasporluyuz'
Başkan Kavuş: 'Konyalıyız ve konyasporluyuz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Meral Akşener Muharrem İnce Mustafa Şentop Emmanuel Macron
Magazin Hande Erçel Hande Ataizi Şeyma Subaşı Farah Zeynep Abdullah
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Burak Yılmaz Merih Demiral Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Kavuş: "Konyalıyız ve konyasporluyuz" - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.6.2021 16:41:35. #1.15#

title