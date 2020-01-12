Başkan Kavuş, en çok kitap okuyanları ödüllendirdi

12.01.2020 13:08 | Son Güncelleme: 12.01.2020 13:13

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, belediyeye ait kütüphanelerden en fazla kitabı alarak okuyanlara çeşitli ödüller verdi.



Meram Belediye Başkanı Kavuş, belediyeye ait 5 ayrı kütüphaneden en fazla kitap okuyanları sürpriz yaparak ödüllendirdi. Ödüllerin bir yarışma düzenlenmeden kendiliğinden oluşmasının samimi bir hava oluşturduğunu belirten Başkan Mustafa Kavuş, çocuk, genç ve yetişkin olmak üzere üç farklı bölümde yapılan değerlendirmede ödül almaya hak kazananları, böylesi güzel ve örnek bir faaliyette bulunmalarından dolayı tebrik etti. Başkan Kavuş, en fazla kitap okuyanlarla tek tek tanışıp onların kitaplar hakkındaki düşüncelerini dinledi. Ödüllerin kendileri için de sürpriz olduğunu söyleyen kitap severler, okumaya gösterdiği hassasiyetten ve özendirme çalışmalarından dolayı Başkan Kavuş'a teşekkür etti.



"Okudukça insanın ufku açılıyor, dünyaya başka bir pencereden bakıyor"



Ödül alanların okuduğu kitap sayılarını görünce şaşırdığını ifade eden Başkan Kavuş, "Her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bu rakamlara ulaşacak kadar kitapları ve okumayı seviyor olmanız en güzel övgülere layık bir davranış. Okudukça insanın ufku açılıyor, dünyaya başka bir pencereden bakıyor, insanların size bakışı ve saygısı değişiyor, kullandığı kelimelerin sayısı bile artıyor. Bizi, ailemizi, çevremizi ve toplumumuzu değiştirecek ve dönüştürecek bir eylem olan okumaya verdiğiniz değer sebebiyle sizleri ödüllendirmek istedik. Bu yüzden size bir sürpriz yaptık. Verdiğimiz ödüller de sizleri okumaya yine teşvik edici şeyler. Meram Belediyesi olarak 5 kütüphanemiz var, 6. yolda. Havzan Sosyal Tesisini kütüphaneye çevirecek projenin protokolünü İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile imzaladık. Çocuklarımız, rahat rahat kitap okusunlar, derslerine çalışsınlar diye olabildiğince kütüphanelere önem vermeye, sayılarını artırmaya çalışıyoruz" dedi.



"İnsan okumakla anlam kazanıyor"



İlmin, irfanın, ahlakın, gelişmenin ve dönüşmenin başlangıç noktasının kitaplar ve okumak olduğunun altını çizen Başkan Kavuş, "Her şeyin başı okumak. Sağlık da okumakla kazanılıyor, eğitim de okumakla başlıyor. Din de, bilim de, kültür de, sanat da kısaca hayatın tüm aşamalarında kitap ve okumak var. İnsan okumakla anlam kazanıyor, şehir de, ülke de, dünya da, kainat da, insan da okumakla güzelleşiyor, şehrini ve çevresini de okumakla güzelleştiriyor. Bugün de, yarın da, geçmiş de okumakla anlam kazanıyor. İşte tüm bu sebeplerle okumak gençlerimize ve geleceğimize kazandırmaya çalışacağımız en temel alışkanlık olmalı. Biz bugün bu ödüllerle bu noktada bir farkındalık oluşturuyoruz. Daha doğrusu sizlerin oluşturduğu farkındalığı herkese ilan ediyoruz. Bu örnek davranışınızdan dolayı sizleri tebrik ediyorum. Okuma konusunda gösterdiğiniz azimden çok bu noktada topluma ve yeni nesle örnek olmanızdan dolayı da teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



Başkan Kavuş, kitapseverlerle yaptığı sohbetin ardından kendilerine kitap almaları için hediye çeki ve kitap setinden oluşan ödüllerini verdi. - KONYA

Kaynak: İHA