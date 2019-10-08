Başkan Kavuş bizim meram masasında vatandaşı dinledi

08.10.2019 13:36

Karşılarında Başkan Kavuş'u bulan Meramlılar, yaşadıkları kısa süreli şaşkınlığın ardından istek, öneri ve şikayetlerini bizzat başkanın kendisine iletme fırsatı buldular. Başkan Kavuş ayrıca, birime daha önce şikayette bulunan vatandaşlara da dönüş yaparak sorunlarının çözülüp çözülmediğini sordu.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, açıldığı günden bu yana binlerce şikayete bakıp sorunları hızlı bir şekilde çözen 'Bizim Meram Masası'nı ziyaret ederek vatandaşlardan gelen çağrı vetelefonlara kendisi yanıt verdi. İstek, dilek ve şikayetlerini Bizim Meram Masası'na iletmek için telefon eden vatandaşlar karşılarında Başkan Kavuş'u bulunca şaşkınlık yaşadılar. Daha önce birime başvuran vatandaşları da arayarak sorunlarının çözüme kavuşturulup kavuşturulmadığı konusunda bilgi alan Başkan Kavuş ayrıca, dertlerini yüzyüze anlatmak için müracat eden vatandaşları da karşılayarak sorunlarının çözümüne yardımcı oldu.

BİZİM MERAM MASASINI ARAYAN VATANDAŞLAR, KARŞILARINDA BAŞKAN KAVUŞ'U BULUNCA ŞAŞKINLIK YAŞADILAR

Kısa süreli şaşkınlığı atan vatandaşlar, istek ve önerilerini direk Başkan Kavuş'a iletme fırsatı yakaladılar. İstekleri bizzat kendisi not alan Başkan Mustafa Kavuş, görüşmelerinde vatandaşlara belediye hizmetlerinden memnuniyetlerini de sordu. Vatandaşlardan hizmetler hakkında olumlu yanıtlar alan Başkan Kavuş vatandaşlara,Meram'da hizmet kalitesini ve vatandaş memnuniyetini artırmak amacıyla yürüttükleri çalışmalardan da bahsetti. Sorunların çözülmesi adına ekiplerin sürekli olarak görev başında yoğun bir çalışma sergilediklerini hatırlatan Başkan Kavuş, gelen istek telefonlarının gereğinin yapılması için ekiplere talimat verdi.

BAŞKAN KAVUŞ; "VATANDAŞLARIMIZLA ARAMIZDA GÜÇLÜ BİR İLETİŞİM ALTYAPISI KURDUK

'Bizim Meram Masası' ile birlikte Meram'da güçlü bir iletişim alt yapısına kavuşulduğunu ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "Sadece bölgesinin değil tüm Türkiye'nin en nadide güzelliklerinin bulunduğu Meram'da vatandaşlarımızın bize gösterdiği teveccühe layık olmaya çalışıyoruz. Bunun için en önemli ihtiyacımız güçlü bir iletişim ağı ve altyapısı ile vatandaşımızın bize kolaylıkla ulaşabilmesi, derdini ve sıkıntısını anlatabilmesi. Meramlılar belediyemize kolaylıkla ulaşabilsin, istek, şikayet ve önerilerini iletebilsin diye hayata geçirdiğimiz 'Bizim Meram Masası' bugüne kadar binlerce insanımızın sorununu hızlı bir şekilde çözdü. Bugün baktığımız telefonlarda vatandaşlarımızın mutluluğunun ve belediyeye olan güvenin arttığını görmek bizi ziyadesiyle mutlu etti. Meram ve Meramlılarla aramızdaki bu iletişim ve etkileşim köprüsünü her daim güçlü tutmaya devam edeceğiz"diye konuştu.

Kaynak: Bültenler