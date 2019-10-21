Başkan Kavuş: "2019 yılı asfalt hedefimizi yüzde 90 oranında yakaladık"

21.10.2019 12:47

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, tüm ilçe genelinde konforlu bir ulaşım sağlayabilmek amacıyla başlattığı asfalt çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.



Bu çerçevede Meram Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Meram Yeni Yol Caddesi ile Hatıp Caddesini birbirine bağlamak üzere başlatılan projenin 3. etabı olan Yorgancı Caddesindeki çalışmalarını da tamamladı.



"Çalışma bir an önce bitsin diye, hızlı bir çalışma ve örnek bir işbirliği sergilendi"



Meram Belediyesi ekiplerinin ulaşımda yaşanan aksaklıkları çözmek adına asfaltlama, bakım işlemlerini, bordür, parke, tretuvar ve yol genişletme çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüğünü ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Yorgancı Caddesindeki çalışmaların tamamlandığını ifade etti. Meram Yeni Yol Caddesi ile Hatıp Caddesini bağlamak amacıyla başlattıkları projeyi 4 etap olarak planladıklarını belirten Başkan Kavuş, "1. etabımız olan Ayanbey Sokak çalışmaları Temmuz ayında tamamlanmıştı. Bu caddenin devamı niteliğindeki Anasultan Sokak ve Yorgancı caddelerinin yol genişlikleri 6 ile 7 metre iken vatandaşlarımız ile anlaşarak imar planına uygun bir şekilde 10 metreye genişlettik. Çay sulamalarının açık kanalları belediyemiz tarafından kapatıldı. 2. ve 3. etap çalışmalarımızda KOSKİ, Telekom ve MEDAŞ ile işbirliği yaparak su, kanalizasyon hatları ile internet alt yapısını elektrik direklerinin kaldırılmasını sağladık. Projenin 4. etabı olan Pirhasan Caddesi çalışmaları da iklim şartları elverdiği sürece devam edecek ve bu etapta en kısa süre içinde tamamlanarak hizmete sunulacaktır" dedi.



"Asfalt sorununu çözmek için ciddi bir efor sarf ediyoruz"



Projenin sadece 4. etabının kaldığını hatırlatan Başkan Kavuş, çalışmalar tamamlandığında İstanbul Yolu ile Antalya Çevre Yolu arasında kısa, kolay, rahat ve konforlu bir ulaşım sağlanacağını belirtti. Bu özelliği ile şehir içindeki önemli hatlardan biri haline gelecek bu yolun Meram'a hayırlı olmasını temenni eden Kavuş, "Bu güzergahta yaptığımız çalışmalarda sağlam zemin bulunana kadar kazı çalışmaları yürüttük. Yol zemini, taşıma kapasitesi yüksek taş dolgu malzemeleri ile güçlendirildi. Karayolları Teknik Şartnamesine uygun bir şekilde yol alt yapısında alt temel malzeme, plent miks temel malzeme ve binder asfalt çalışmaları yapıldı. Güzergah üzerinde yaya trafiğini de rahatlatmak amacıyla daha önce olmayan yaya kaldırımlar yapıldı" diye konuştu.



Göreve geldiği Nisan ayında belirledikleri hedefi bugün itibariyle yüzde 90 yakaladıklarını belirten Başkan Kavuş, en büyük beklentilerden biri olan asfalt ve konforlu ulaşım sorununu çözmek adına tüm ekiplerle birlikte ciddi bir efor sarf ettiklerini sözlerine ekledi. - KONYA

Kaynak: İHA