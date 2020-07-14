Başkan Kavuş; "15 Temmuz Onurlu Bir Direnişin ve Şanlı Bir Zaferin Adıdır"
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Başkan Kavuş; "15 Temmuz Onurlu Bir Direnişin ve Şanlı Bir Zaferin Adıdır"

15 Temmuz'un dünyada eşi ve benzerine az rastlanır bir zafer olduğunu söyleyen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "Bu onurlu direnişin ve şanlı destanın altında yüce milletimizin her bir ferdinin imzası vardır" diye konuştu.

Başkan Kavuş;
14.07.2020 09:51 | Son Güncelleme: 14.07.2020 09:55

Kavuş, 15 Temmuz Çarşamba günü Saat: 15.30'da Tantavi Kültür ve Sanat Merkezinde düzenledikleri "Şehitlerimize ve Gazilerimize Saygıyla 15 Temmuz Destanı Sergisi'netüm Konyalıları davet etti.

Başkan Mustafa Kavuş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında ayrıca şu görüşlere yer verdi; "Bu asil millet, bin yıldır bu topraklarda 'Ya İstiklal Ya Ölüm' parolasıyla şanlı tarihini büyük zaferlerle süslemiştir. Malazgirt'te, Miryakefalon'da, Niğbolu'da, Çanakkale'de ve İstiklal Savaşı'nda özgürlüğüne, bayrağına, ezanına ve vatanına nasıl sahip çıktıysa 15 Temmuz gecesi de aynı iman ve aynı kararlılıkla birlik ve beraberlik içinde bu değerlere yine sahip çıkmıştır. Anadolu irfanını ve kahramanlığını hiçe sayanları, yerle yeksan etmiştir. Topa, tüfeğe, tanka, uçağa karşı yüreğiyle Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde sahneye çıkmış ve hain FETÖ'ye karşı sevdiklerini arkasında bırakarak istiklali ve istikbaline halel getirmemiştir. Bu necip millet o gece başardıklarıyla tüm dünya mazlumlarına bir kez daha ümit olmuştur. Dost düşman tüm dünya şunu bir kez daha gördü ki; 'Bu millet büyük bir millettir, necip bir millettir, kahramandır, cesurdur, onurludur, vatan ve özgürlük sevdalısıdır, devletinin ve mazlumların yanındadır…

Bu büyük milletin bir ferdi olmaktan ve bu büyük millete hizmet etmekten onur duyuyorum.15 Temmuz gecesi FETÖ'cü alçaklar karşısında kanlarıyla destan yazıp şehit düşen kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize fedakârlıkları için şükranlarımı sunuyorum. Onlar Çanakkale ve İstiklal Harbi ruhunun hala yaşadığını tüm dünyaya bir kez daha gösterdiler. Bize de o geceyi ve o muhteşem destanı unutmamak ve unutturmamak düşüyor. Bu görevi layıkıyla yapmaya devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.

Şanlı zaferimizin yıldönümü kutlu olsun…"

15 TEMMUZ SERGİSİ 31 TEMMUZ'A KADAR ZİYARET EDİLEBİLECEK

15 Temmuz Çarşamba günü Saat: 15.30'da Tantavi Kültür ve Sanat Merkezinde düzenledikleri "Şehitlerimize ve Gazilerimize Saygıyla 15 Temmuz Destanı Sergisi'nin açılışına tüm Konyalıları davet eden Başkan Kavuş, "31 Temmuz'a kadar halkımızın ziyaretine açık olacak sergimizde Anadolu Ajansı (AA) ile İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) 15 Temmuz sürecinde ülkemizin farklı şehirlerinde çekmiş oldukları fotoğraflar sergilenecek." dedi.

Kaynak: Bültenler

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