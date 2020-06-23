Başkan Kavaklıgil belediye çalışmalarını denetledi Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, belediye çalışmalarını denetledi.

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, belediye çalışmalarını denetledi.

Ana su isale hatları üzerinde yürütülen bakım çalışmalarını inceleyen Kavaklıgil, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçeye kesintisiz ve sağlıklı içme suyunu hizmete sumak amacıyla çalışma yürüttüklerini söyledi.

Uzun yıllar kalıcı olacak çalışmalar yapmak istediklerini belirten Kavaklıgil, "Ekiplerimiz, Berçin köyü yolu üzerinde bulunan ana su isale hatları üzerinde yaptıkları çalışmalarda, uzun yıllar boyunca fiziki özelliğini koruyacak şekilde hizmet verilmesini amaçlıyor. Rutin olarak hatların bakımı yapılmaktadır. İleriye dönük herhangi bir problemin yaşanmaması için tüm tedbirlerimizi aldık. Belediye hizmetlerinin en önemli ve öncelikli olanı daimi ve temiz içme suyunun değerli hemşehrilerimize sunulmasıdır. Tüm çalışmalarımızı kentimizi bölgesinde lider konuma taşıyacak şekilde yürütüyor ve başarılı bir şekilde tamamlıyoruz. Ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA