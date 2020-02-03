Başkan Kassanov'dan taziye mesajı
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Başkan Kassanov'dan taziye mesajı

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin hain saldırısının ardından şehit olan kahraman Mehmetçikler için taziye mesajı yayımladı.

03.02.2020 12:25 | Son Güncelleme: 03.02.2020 12:30
Başkan Kassanov'dan taziye mesajı

Dünya Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, 'nin kentinde rejim güçlerinin hain saldırısının ardından şehit olan kahraman Mehmetçikler için taziye mesajı yayımladı.


Kassanov mesajında, "İdlib'de rejim unsurları tarafından yapılan yoğun topçu atışı neticesinde 4 askerimizin şehit olduğunu, 1'i ağır 9 askerin de yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Hain saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman Mehmetçiklerimize ise acil şifalar dilerim. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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