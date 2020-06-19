Başkan Kassanov'dan Covid'e yakalanan Nazarbayev'e geçmiş olsun mesajı
Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Covid-19'a yakalanan Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'e geçmiş olsun mesajı yayımlandı.
19.06.2020 16:28 | Son Güncelleme: 19.06.2020 17:17
Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Covid-19'a yakalanan Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'e geçmiş olsun mesajı yayımlandı.
Kassanov mesajında, "Nazarbayev'e büyük Kazakistan Milletine ve tüm Türk Dünyasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Cumhurbaşkanının sağlık durumunun iyiye gittiği ve çalışmalarına kontrollü devam ettiği Ahıska Türklerini sevince boğmuştur. Kendisine şifa dileklerimizi iletiyoruz. Dualarımız Nazarbayev ve büyük Kazakistan Milleti iledir" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA