Başkan Kassanov'dan AFAD'a 1 milyon TL bağış
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Başkan Kassanov'dan AFAD'a 1 milyon TL bağış

Başkan Kassanov'dan AFAD'a 1 milyon TL bağış
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, sel felaketinin yaşandığı Batı Karadeniz illerinde zarar gören vatandaşlara dağıtılmak üzere AFAD'a 1 milyon TL bağışta bulundu.

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, sel felaketinin yaşandığı Batı Karadeniz illerinde zarar gören vatandaşlara dağıtılmak üzere AFAD'a 1 milyon TL bağışta bulundu.

DATÜB Genel Başkanı ve iş insanı olan Ziyatdin Kassanov, sel felaketinin yaşandığı Batı Karadeniz illerini gezerek incelemelerde bulunmuştu. Kastamonu Bozkurt ilçesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştükten sonra selzedelere Ahıskalı Türkler olarak yardımda bulunacaklarını açıklayan Kassanov, AFAD'a 1 milyon TL bağış yaptı.

Öte yandan DATÜB olarak başlatılan kampanya kapsamında yangında zarar gören ormanlık alanlar için de 100 bin fidan dikimi yapılacak. - KARABÜK

Başkan Kassanov'dan AFAD'a 1 milyon TL bağış

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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