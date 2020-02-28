Başkan Kassanov'dan, 33 şehit için taziye mesajı
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Başkan Kassanov'dan, 33 şehit için taziye mesajı

Dünya Ahıska Türkler Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, İdlib'de rejim güçlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik düzenlediği hava saldırısında şehit olan 33 asker için taziye mesajı yayımladı.

28.02.2020 10:23 | Son Güncelleme: 28.02.2020 10:23
Başkan Kassanov'dan, 33 şehit için taziye mesajı

Dünya Ahıska Türkler Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, 'de rejim güçlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik düzenlediği hava saldırısında şehit olan 33 asker için taziye mesajı yayımladı.


Genel Başkan Kassanov mesajında, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin () İdlib'de rejim unsurları tarafından hava saldırısına uğraması sonucu 33 Mehmetçiğimizin şehit olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrenmiş oldum. Ağır yaralılarımız var. Yaralılarımızın Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye alındığını ve Hatay'daki Devlet hastanelerinde tedavilerinin devam edildiği bilgisini aldık. Bu hain saldırıda hayatını kaybeden Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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