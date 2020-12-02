Başkan Kassanov'a milli birliğe destek madalyası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Başkan Kassanov'a milli birliğe destek madalyası

02.12.2020 12:10 | Son Güncelleme: 02.12.2020 12:15
Başkan Kassanov'a milli birliğe destek madalyası

Kazakistan'da yaşayan milletler arasındaki dostluk ve kardeşliğin güçlendirilmesi ve milli birlik yönündeki faaliyetlerinden dolayı DATÜB Başkanı Ziyatdin Kassanov'a madalya verildi.

Kazakistan'da yaşayan milletler arasındaki dostluk ve kardeşliğin güçlendirilmesi ve milli birlik yönündeki faaliyetlerinden dolayı DATÜB Başkanı Ziyatdin Kassanov'a madalya verildi.

Kazakistan Birinci Cumhurbaşkanı Günü dolayısıyla düzenlenen konferansta, Kazakistan'da yaşayan milletler arasındaki dostluk ve kardeşliğin güçlendirilmesi ve milli birlik yönündeki faaliyetlerinden dolayı Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Başkanı Kassanov'a madalya verildi.

Kassanov'un madalyası Türkiye'de önceden görev yapan eski Kazakistan Ankara Büyükelçisi, Kazakistan Halklar Asamblesi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Canseyit Tüymebayev tarafından takdim edildi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

4 ilde durum vahim! Virüsün yayılma hızı korkutucu boyutlarda, hastaneler doldu taştı
4 ilde durum vahim! Virüsün yayılma hızı korkutucu boyutlarda, hastaneler doldu taştı
Yaralı kurye, canını değil zimmetli pantolonunu düşündü! Patron son noktayı koydu
Yaralı kurye, canını değil zimmetli pantolonunu düşündü! Patron son noktayı koydu
Yetkililer şaşırıp kaldı! Belediye 1052 kişiyi iş görüşmesine çağırdı, 9 kişi katıldı
Yetkililer şaşırıp kaldı! Belediye 1052 kişiyi iş görüşmesine çağırdı, 9 kişi katıldı

Kazakistan'ın kadim şehri Almata'da düzenlenen konferansa, Kassanov'un yanı sıra Kazakistan Cumhuriyeti Halklar Asamblesi üyeleri, Ahıska Türkleri Türk Milli Merkezi yöneticileri ve Kazakistan'da yaşayan diğer halkların temsilcileri katıldı.

DATÜB Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Değerli Genel Başkanımız Ziyatdin Kasanov'u, Kazakistan Halklar Asamblesi tarafından madalya ile ödüllendirilmesini tüm DATÜB Ailesi olarak yürekten kutlar, gelecek çalışmalarında başarılar dileriz" denildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Yağmur, depremde çöken binadaki madalyalarına kavuştu
Yağmur, depremde çöken binadaki madalyalarına kavuştu
Milli Savunma Bakanı Akar gaziler ile birlikte fidan dikti
Milli Savunma Bakanı Akar gaziler ile birlikte fidan dikti
Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Şahin: 'Belediyeler 18 senedir kanunsuz olarak vergi ziyayı tahsil ediyor'
Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Şahin: "Belediyeler 18 senedir kanunsuz olarak vergi ziyayı tahsil ediyor"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Meral Akşener Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Demet Akalın Emel Müftüoğlu Gonca Vuslateri
Spor Falcao Okan Buruk Ozan Tufan Tolga Ciğerci Robert Prosinecki
Tüm Haberler Çocuk Bursa Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkan Kassanov'a milli birliğe destek madalyası - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.12.2020 12:15:57. #1.14#
title