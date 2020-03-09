SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› Başkan Kasapoğlu Ticaret Borsaları Konseyi toplantısını değerlendirdi - Ekonomi
Türkiye, Ankara, Manisa, Ekonomi

Başkan Kasapoğlu Ticaret Borsaları Konseyi toplantısını değerlendirdi

Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, Ankara'da katıldığı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)'nin Borsalar Konsey Toplantısıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

09.03.2020 17:37 | Son Güncelleme: 09.03.2020 17:37
Başkan Kasapoğlu Ticaret Borsaları Konseyi toplantısını değerlendirdi

Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, Ankara'da katıldığı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)'nin Borsalar Konsey Toplantısıyla ilgili değerlendirmede bulundu.


TOBB Ticaret Borsaları Konsey Toplantısı, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, sektörün ticari boyutuyla ilişkili olarak Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın da katılımıyla Ankara'da gerçekleşti. Programda Türkiye'deki tarım sektörünün ve tarım ekonomisinin belirli aralıklarla görüşüldüğü, sektördeki sorunların ve çözüm önerilerinin tespit edilerek doğrudan Tarım ve Orman Bakanlığına aktarıldı. Toplantıya katılan Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, değerlendirmede bulundu. Toplantıda Manisa'daki tarımsal faaliyetlerin son durumuyla ilgili bilgi veren Özkasap, "Ülke tarımının mevcut yapısını, tarıma dayalı ekonomimizin güncel durumunu, tarım ve tarıma dayalı sektörlerimizdeki sorunları, çözüm yollarını ve gerekli yapısal reformları mümkün olduğunca istişare etmeye ve ülkemizin tarım politikalarında kullanılmak üzere derlemeye çalıştık. Çünkü; tarım sektörünü küresel rekabete uyumlu hale getirmeliyiz. Sistemin tamamını, bütüncül bir şekilde yeniden düşünmek gerekiyor. Sanayide olduğu gibi tarım sektöründe de dönüşüme ihtiyacımız var" dedi.


Lisanslı depoculuğun toplantının öne çıkan konularından biri olduğunu belirten Özkasap, "Toplantıda, Lisanslı Depoculuk öne çıkan konuların başında yer aldı. Biz de Manisa Ticaret Borsası olarak üzüm sektöründe bu sistem Manisa'da nasıl çalışır, buna ayrıntılı olarak bakacağız. Önümüzdeki günlerde üyelerimiz ile birlikte toplanıp bu konuda bir sinerji oluşturacağız. Ülke gündemindeki diğer konu coğrafi işaretler ile katma değer oluşturmak. Biz de artık bilindiği üzere Manisa Sultani çekirdeksiz üzümü tescilini aldık. En önemli pazar olan AB tescili için daha somut adımları nisan ayı itibariyle atacağız. Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli de toplantıda gündeme geldiğinde bu konuda bize gereken desteği vereceklerini ifade ettiler. Son 2 yıldır İlk üzüm törenlerimize verdikleri destek gibi bunu duymak da bizi çok memnun etti. Taleplerimize karşılık gelen bir diğer gelişme de bakanımızın talimatlarıyla bakanlık bünyesinde oluşturulan 'Ürün Masaları' ve stratejik bir ürün olarak üzümün de kapsama alınmış olması. Stratejik önemi bulunan ürünlerimizdeki gelişmelerin takip ediliyor oluşunu çok önemsiyoruz. Ülkemize; sadece çekirdeksiz kuru ihracatı ile 510 milyon dolar kazandıran üzüm sektörünün de bu çalışmaya dahil olması Manisa ve ülke ekonomisi adına çok değerlidir" diye konuştu.


Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a ayrıca teşekkürlerini ilettiklerini belirten Özkasap, "Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan'a da ayrıca bir teşekkürümüz oldu. Manisa'da kendilerine aktardığımız finansman ihtiyacının desteklenmesi talebimize karşılık, üretici ihracatçı işletmelerimize 200 milyon dolar hacminde ve piyasanın altındaki maliyetlerle Türk Eximbank üzerinden mevsimsel kredi verilmesi programının hayata geçirilmesi hususunda bir defa daha teşekkür ettiğimde, kendilerinden aldığım yanıt, Manisa'ya çok güvendikleri şeklindeydi. Manisa yeter ki üretmeye ve ihracat yapmaya devam etsin, Bakanlık olarak biz de destek olmaya devam edeceğiz dediler" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü Ekonomi
Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler Ekonomi
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler
Virüs, Türkiye'ye nasıl sıçramadı? İşin sırrını tek cümleyle özetledi Ekonomi
Virüs, Türkiye'ye nasıl sıçramadı? İşin sırrını tek cümleyle özetledi
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı Ekonomi
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı
Kuyumcular fiyat verip uyardı! Altını olanlar köşeyi dönecek Ekonomi
Kuyumcular fiyat verip uyardı! Altını olanlar köşeyi dönecek
FETÖ'cü gizli tanık: Erdoğan'ın üstünden düştüğü ata ilaç verildi Ekonomi
FETÖ'cü gizli tanık: Erdoğan'ın üstünden düştüğü ata ilaç verildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Acun Ilıcalı Defne Samyeli Müslüm Gürses
Spor Burak Yılmaz Rıza Çalımbay İsmail Kartal Abdullah Avcı Fernando Muslera
Daha Fazla Adana Avrupa Petrol Sivasspor
Şu an buradasınız: Başkan Kasapoğlu Ticaret Borsaları Konseyi toplantısını değerlendirdi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 17:59:55. #1.15#