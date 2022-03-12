Başkan Kartoğlu: "İstiklal Marşı bir milletin haykırışıdır" - Haberler

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Başkan Kartoğlu: "İstiklal Marşı bir milletin haykırışıdır"

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Kartoğlu:

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, İstiklal Marşı'nın kabulünün 101'inci yıl dönümünde Mehmet Akif Ersoy'u andı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, İstiklal Marşı'nın kabulünün 101'inci yıl dönümünde Mehmet Akif Ersoy'u andı. İstiklal Marşı'nın ilk kıtasını okuyan Başkan Kartoğlu, "İstiklal Marşı bir haykırış, bir kahramanın şehadeti, bir ananın gözyaşı, bir milletin şanıdır" dedi.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, milli mücadele ruhunun destana dönüştüğü İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabulünün 101'inci yıl dönümünde milli şair Mehmet Akif Ersoy'u andı. İstiklal Marşı'nın bağımsızlık ruhuyla hece hece milletin kalbine işlendiğini söyleyen Başkan Kartoğlu: "Milli marşımız vatanın her karış toprağına yazılan, her satırı buram buram özgürlük kokan Akif'in şiiridir" dedi.

"İstiklal Marşı bir kahramanın şehadetidir"

İstiklal Marşı'nın bir milletin haykırışı olduğunu ifade eden Başkan Kartoğlu: " Milli marşımız bir kahramanın şehadeti, bir ananın gözyaşı, bir milletin şanıdır. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un, 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın' duasıyla, aziz milletimize en kıymetli hediyesidir. Bağımsızlık ruhuyla yoğrulan ülkemizde, İstiklal Marşımızın kabulünün 101'inci yıl dönümü kutlu olsun. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere vatan, bayrak ve ezan uğruna toprağa düşen tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Başkan Kartoğlu: İstiklal Marşı bir milletin haykırışıdır

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı, Yasin Kartoğlu, Başakşehir, Yerel, Haberler

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