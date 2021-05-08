Başkan Kartoğlu "Her gün sevimli dostlarımızın yanındayız"
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Başkan Kartoğlu "Her gün sevimli dostlarımızın yanındayız"

Başkan Kartoğlu 'Her gün sevimli dostlarımızın yanındayız'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında sevimli dostlarla birlikte vakit geçirdi.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında sevimli dostlarla birlikte vakit geçirdi. Sokak hayvanlarına mama ve su dağıtımı yapan Başkan Kartoğlu, "Sevimli dostlarımızın bir gün değil her gün yanlarındayız" dedi.

Başakşehir Belediyesi sokak hayvanlarına yönelik bakım ve besleme çalışmalarına devam ediyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı veteriner hizmetleri ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, sevimli dostlarımıza yönelik besleme çalışmalarına hız verdi. Besleme çalışmalarına Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da katıldı. Başkan Kartoğlu ile sevimli dostlarımız arasında yaşanan mutluluk yürekleri ısıttı.

36 noktada mama ihtiyaçlarını karşılıyoruz

İlçe genelinde kurulan 36 besleme odağında düzenli olarak mama dağıtımı yapıldığını belirten Başkan Kartoğlu, "Sevimli dostlarımız bizim canımız. Onların bakımı ve sağlığı için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Ekiplerimiz her gün sevimli dostlarımızın günlük mama ihtiyaçlarını karşılıyor." ifadesini kullandı.

"Sevimli dostlarımızı besleme odaklarında besleyelim"

Başakşehirli komşularına çağrıda bulunan Başkan Kartoğlu, "Sevimli dostlarımızın beslemelerini, besleme odaklarımızda yapmalarını rica ediyorum. Özellikle havaların ısınmasıyla birlikte oluşabilecek kötü kokunun da önüne geçmiş olacağız. Besleme odaklarımızın nerelerde olduğunu belediyemizin internet sitesi üzerinden rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Ayrıca sevimli dostlarımızın su ihtiyaçlarını karşılamak için kapımızın önüne bir kap su koymayı da unutmayalım" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Başkan Kartoğlu 'Her gün sevimli dostlarımızın yanındayız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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