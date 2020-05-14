Başkan Kartoğlu engelsiz online müzik sohbetinde Korona virüs salgını nedeniyle sosyal faaliyetlere verilen ara Başakşehir'de fırsata dönüştü.

Korona virüs salgını nedeniyle sosyal faaliyetlere verilen ara Başakşehir'de fırsata dönüştü. Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, engelli çocuklarla sosyal medya canlı yayın platformunda bir araya geldi. Online toplantıda hem türküler, hem de tadına doyulmaz bir sohbet vardı.

Korona virüs salgını nedeniyle iptal olan faaliyetler, sanal ortama taşındı. Bu süreçte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı geride bırakan çocuklar kutlama ve etkinliklerin yapılamaması nedeniyle üzgündü. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, sürecin başından bu yana Başakşehir Belediyesi bünyesindeki engelsiz müzik kursuna gidemeyen engelli öğrencilerle sosyal medya canlı yayın platformunda bir araya geldi.

Karşılarında Başkan Kartoğlu'nu gören çocuklar sevinç yaşadı. Canlı yayın toplantısına müzik öğretmeni Mehtap Turna ve Başakşehir Belediyesi engelliler şefi Ayhan Bahçeli de katıldı. Müzik kursu grubu üyelerinin bir araya geldiği toplantıda Başkan Kartoğlu tüm kursiyerleri selamladı, onlarla tek tek sohbet etti.

"Salon programları için sabırsızım"

Kursiyerlerin Engelliler Haftası'nı kutlayan Kartoğlu, geçmişte birlikte birçok çalışma yaptıklarını hatırlatarak, "Bizimle olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Amacımız Başakşehir'de hiçbir engel olmasın. Ben ve ekibim Başakşehir'de engellilerin rahat yaşaması için elimizden gelen tüm imkanları seferber ediyoruz. Gerek müzik, gerek tiyatro çalışmalarında sizlerle birlikte olmayı sürdüreceğiz. İnşallah en yakın zamanda bu korona sorunundan kurtuluruz. Sizlerle birlikte eğlenceli salon programlarını tekrar başlatırız. Sizleri çok özledim, sevgi bütün engelleri aşar, bunu unutmayın" ifadelerini kullandı.

Hep bir ağızdan "Bu da geçer" dediler

Başkan Kartoğlu'nun konuşmasının ardından müzik öğretmeni Mehtap Turna mini bir konser verdi. Turna, korona virüs nedeniyle evlerde olunan bugünlerde sözleri teselli ve umut veren bir türkü seçti. Aşık Daimi'nin "Ne ağlarsın benim zülfü siyahım" türküsünü seslendiren Turna'ya, Başkan Kartoğlu ve engelli öğrenciler eşlik etti. Hep birlikte söylenen türkülerin ardından Kartoğlu, katılımcılara teşekkür etti. Ardından online toplantı sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA