Başkan karla mücadele ekiplerini ziyaret etti, o vatandaşlara teşekkür etti

SİVAS (İHA) - Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin kentte kar temizleme çalışması yapan ekipleri ziyaret ederek dükkan ve evlerinin önünü temizleyen vatandaşlara teşekkür etti.

Sivas'ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece boyunca etkisini sürdürdü. Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, şehir içi ulaşımın aksamaması adına yoğun bir şekilde devam eden kar temizleme çalışmalarını yerinde inceleyerek ilgili birim müdürlerinden bilgi aldı. Esnaf ve vatandaşları da ziyaret eden Başkan Bilgin, şehrin ana arterlerinin açık olduğunu ara sokaklarda çalışmaların devam ettiğini söyledi. Dükkanlarının ve evlerinin önünü temizleyen vatandaşlara özellikle teşekkür eden Başkan Bilgin onlarla birlikte kar küredi, temizlik yaptı.

"50 iş makinesi 300 personelle sahadayız"

Başkan Hilmi Bilgin yaptığı açıklamada, "Tüm ekiplerimize teşekkür etmek istiyorum. 7/24 mesai mefhumu gözetmeksizin sahadayız ve çalışıyoruz. 50 iş makinesi ve 300 personelimizle birlikte başta önceliğimiz ana arterler olmak üzere hemşehrilerimizin daha rahat ulaşım sağlaması amacıyla mesai harcıyoruz. Rahmet ve zahmet ilişkisi vardır. Nimet ve külfet ilişkisi vardır. Doğal olarak bu kar yağışından da istesek de istemesek de şehrimizin bazı bölgelerinde ara sokaklarda kısa süreli de olsa sorunlar yaşayabiliriz. Bu noktada hemşehrilerimizden biraz sabır bekliyoruz. Tüm ekiplerimizle sahada olduğumuzu bilmelerini istiyoruz.65 mahallemize eşit hizmet anlayışıyla 65 mahallemizin temizlenmesi için çalışıyoruz. Hemşehrilerimizin gönlü rahat olsun. Biz ekip olarak çalışmalarımızı ve planlamalarımızı yaptık. Mahalle muhtarlarımızla koordineli bir şekilde de çalışarak açılmadık yol bırakmayacağız" dedi. - SİVAS